Le 30 novembre 2022, Airbus, le constructeur aéronautique européen, a révélé qu'il était en pleine phase de développement d'un moteur à pile à combustible alimenté à l'hydrogène. Ce type de moteur est l'une des solutions envisagées par Airbus afin de propulser dans les airs ses avions à zéro émission de CO 2 dans une quinzaine d'années.

Objectif 2035 pour l'avion zéro émission d'Airbus

Dans le but de décarboner l'avion du futur, le secteur de l'aéronautique s'est tourné vers la pile à hydrogène. Ce combustible est la solution privilégiée par les spécialistes de l'aviation. Airbus a notamment prévu un avion neutre en carbone pour 2035. Les ingénieurs travaillent sur trois prototypes différents proposant des formes d'avions diverses et variées.

Afin d'atteindre cet objectif 2035, Airbus a annoncé qu'il travaillait depuis plusieurs mois sur le développement d'un moteur à pile à combustible exploitant l'hydrogène. De la même manière que le moteur à réaction proposé par Rolls-Royce en juillet dernier, Airbus va proposer sa pile à combustible qui n'émettra que de la vapeur d'eau. La firme envisage pour l'instant, un système de propulsion capable de transporter 100 passagers sur une distance de 1 850 kilomètres.

« Les piles à combustible sont une solution potentielle pour nous aider à réaliser notre ambition zéro émission et nous nous concentrons sur le développement et les tests de cette technologie pour comprendre si elle est réalisable et viable » précise Glenn Llewellyn, directeur Avions zéro émission chez Airbus dans un communiqué.

L'A380 modifié pour accueillir ce nouveau moteur et les réservoirs d'hydrogène

Il ajoute également qu'en « continuant à investir dans cette technologie, nous nous donnons des options supplémentaires qui éclaireront nos décisions sur l'architecture de notre futur avion ZEROe, dont nous avons l'intention de lancer le développement à l'horizon 2027-2028 ». Dans les prochaines années, Airbus cherchera à modifier l'A380 afin qu'il puisse transporter des réservoirs d'hydrogène liquide stockés par cryogénisation ainsi que les systèmes de distribution permettant d'alimenter le moteur qu'elle va mettre au point.

Pour y parvenir, la firme pourra s'appuyer sur son centre de recherche sur l'hydrogène basé au Royaume-Uni qu'elle a inauguré en mai 2022. À noter que le constructeur aéronautique s'est également penché sur le cas des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Il a signé un partenariat avec la compagnie aérienne italienne ITA Airways dans le but de mieux comprendre les cas d'usage de ces véhicules volants afin de concevoir un prototype adapté à ces utilisations.