Une directive aurait été envoyée à l’administration et aux entreprises publiques chinoises, à l’issue des vacances de la fête du Travail, du 30 avril au 4 mai, pour interdire les ordinateurs fabriqués à l’étranger d’ici 2 ans, selon Bloomberg. Ce n’est pas la première fois qu’un tel ordre est passé par la Chine, sans aboutir jusqu’à présent.

50 millions de machines pourraient devoir être remplacées d’ici 2025 si cette directive est exécutée. Les systèmes d’exploitation, principalement Windows, sont aussi concernés. Cette décision devrait être étendue, ensuite aux administrations provinciales. Seules quelques agences, comme celles consacrées à la cybersécurité, auront des permis spéciaux pour acquérir du matériel américain ou autre.

Cette révélation de Bloomberg, basée sur des sources locales, a été accueillie par un certain scepticisme. The Register rappelle que le Financial Times avait publié un article similaire en 2019. Scott Kennedy, conseiller sur l’économie chinoise au Center for Strategic & International Studies estime que « C'est au moins la quatrième ou cinquième fois que Pékin "ordonne" le remplacement des ordinateurs de bureau étrangers, pour ensuite faire marche arrière ».

This is at least the 4th or 5th time Beijing has “ordered” replacement of foreign office equipment, only to later back down. Unsure why this time will be different. Even if they swap in domestic brands, there’ll still be lots of US & Western tech inside. https://t.co/haHpcWAxlM

— Scott Kennedy (@KennedyCSIS) May 6, 2022