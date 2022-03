Mykhailo Fodorov, vice-premier ministre de l’Ukraine et surtout ministre de la transformation numérique, ne cesse, depuis le début de l’invasion par la Russie, d’interpeller sur les réseaux sociaux les grandes entreprises du numérique pour qu’elles boycottent l’envahisseur, « aux noms des valeurs humaines ».

Le 2 mars, il a lancé un message similaire à l’industrie du jeu vidéo, l’appelant « à bloquer temporairement les comptes des joueurs russes et biélorusses, de stopper temporairement la participation des équipes russes et biélorusses à tous les événements esports internationaux et d’annuler tous les événements internationaux prévus sur le sol russe et biélorusse ». Plusieurs acteurs majeurs du jeu vidéo ont annoncé stopper leurs ventes dans les deux pays depuis cet appel.

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022