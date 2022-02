Le ministère de la défense lituanien a annoncé le déploiement d’une équipe européenne d’experts en cybersécurité pour aider l’Ukraine face à la menace cyber russe, le 22 février. La Russie, qui a envoyé des troupes sur le territoire ukrainien la veille, est déjà très fortement soupçonnée de plusieurs cyberattaques contre les institutions de son voisin.

Jour après jour, la situation entre l’Ukraine et la Russie se dégrade. Le 21 février Vladimir Poutine a reconnu les régions séparatistes à l’est de l’Ukraine, dans une partie du Donbass. Dans la foulée, le président russe a ordonné à ses troupes d’entrer sur ces territoires pour « maintenir la paix ». Face à cette situation l’Union européenne, les États-Unis, mais aussi le Japon et le Canada ont immédiatement pris un train de sanctions économiques contre le pays.

La Lituanie a annoncé une assistance plus opérationnelle, à la demande de l’Ukraine, en activant les équipes de réaction rapide aux menaces cyber (CRRT). Elles seront chargées d’aider « les institutions ukrainiennes à faire face aux cybermenaces croissantes ».

In response to #Ukraine request 🇱🇹🇳🇱🇵🇱🇪🇪🇷🇴🇭🇷 are activating LT-led Cyber Rapid Response Team, which will help 🇺🇦institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/posfmv3rVT

