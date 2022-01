Delivery Hero détient désormais 83% du capital de Glovo, une application espagnole de livraison de repas à domicile. Une acquisition qui valorise Glovo à 2,3 milliards d'euros.

Delivery Hero détient 83,2% du capital de Glovo

Le groupe allemand Delivery Hero détenait déjà 43,8% du capital de Glovo. Avec ce nouveau rachat de 39,4% des actions de Glovo, officialisé le 31 décembre 2021, l'entreprise devient majoritaire en détenant précisément 83,2% du capital de Glovo. Avec une croissance de 80% en 2021 et un chiffre d'affaires de 800 millions d’euros, la société de livraison espagnole est en pleine forme.

Glovo a déjà posé ses valises dans plus de 1 300 villes, en Europe, mais aussi en Asie centrale et en Afrique. La société compte à ce jour 15 millions d’utilisateurs actifs par an et 70 000 livreurs qui effectuent des livraisons dans l'ensemble de ces 1 300 villes. En avril 2021, Glovo avait déjà levé 450 millions d'euros pour accélérer le développement de ses « dark stores ». C'est au passage la plus grosse levée de fonds pour une start-up espagnole.

Le secteur de la livraison de nourriture a le vent en poupe

Depuis le début de la pandémie et les confinements à répétition, le secteur de la livraison de repas à domicile est en pleine ébullition à travers le monde. C’est d'ailleurs l'un des rares secteurs à avoir connu une explosion de son chiffre d’affaires grâce à la pandémie de Covid-19. Les acteurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus influents. C'est le cas de Deliveroo, racheté juste après le début de la pandémie par Amazon. Mais aussi de Gorillas en Allemagne, d'Everli en Italie, de Getir en Turquie ou encore de Grab en Asie du Sud-Est, une entreprise récemment entrée en bourse à Wall Street...

Avec Delivery Hero, Glovo ira encore plus vite. En effet, le groupe allemand a une force de frappe très intéressante pour la start-up espagnole. Delivery Hero est une plateforme de livraison de nourriture présente dans 50 pays en Asie, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon un porte-parole du groupe, « les deux sociétés sont unies par une même vision et une passion commune pour la livraison multicatégorie et le commerce ultra-rapide ».

Portée par son fondateur Oscar Pierre, la société Glovo a beaucoup d'ambition. Il se dit heureux d'avoir trouvé un partenaire qui « correspond à l'ambition et à la culture de l'entreprise ». Glovo va conserver sa marque et l'équipe de direction en place va continuer d'exercer. Delivery Hero ne veut pas stopper cette bonne dynamique et décide donc de ne rien changer pour le moment. Les deux co-fondateurs, Oscar Pierre et Sasha Michaud, gardent la barre.