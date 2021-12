« La voix unifiée de l’économie Internet », le surnom parfois donné à l’Internet Association, s’est tue. Le 15 décembre son Conseil d’Administration a entériné la dissolution de l’organisation de lobbying réputée la plus puissante de la Tech à Washington après presque 10 ans d’existence. Cette décision est liée aux dissensions de plus en plus grandes à la fois entre les petits membres de l'association et les GAFAM et entre eux.

Les législateurs du Congrès des deux camps, la Federal Trade Commission de Lina Khan et autres régulateurs, auront réussi la performance de réduire indirectement au silence le plus important groupe de lobbying de la Tech Américaine. Les assauts antitrust contre les GAFA ont eu tendance à les fracturer plutôt qu’à les inciter à faire front commun.

L’Internet Association a décidé rapidement de ne pas s’impliquer dans les questions de concurrences. Parmi ses membres se retrouvent des acteurs moins importants que les GAFAM. Beaucoup sont favorables à une régulation plus ferme des géants du net.

Lors de l’annonce de la dissolution de l’association, Luther Lowe, responsable des politiques publiques des Yelp, a tweeté, « Cette org aurait pu se sauver il y a des années en mettant à la porte tous ceux dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 milliards de dollars ». Yelp a quitté l’Internet Association en 2019.

This org could’ve saved itself years ago by kicking out everyone with a market cap greater than $500b (ie GAFA). I made this suggestion to the leadership a few years ago, but it was shot down, so we quit.

If anyone wants to build such an org, DMs are open. 🙂 pic.twitter.com/WagGaLrrrf

— Luther Lowe (@lutherlowe) December 15, 2021