Le 9 décembre 2021, Acast a publié son bilan annuel sur l'évolution du podcast natif. Une nouvelle fois, ces chiffres prouvent la montée en puissance de ce format audio. Le podcast natif séduit les auditeurs, mais aussi les annonceurs. En 2021, Acast a enregistré +92% de nouveaux annonceurs.

Quel profil d'audience pour le podcast natif en 2021 ?

Plusieurs éléments sont à retenir dans l'étude d'Acast. Selon la première plateforme de podcast natif au monde, le constat est clair : « le podcast s’est définitivement installé dans les habitudes des français et plus particulièrement chez les françaises, qui représentent aujourd’hui 50% de l’auditorat ». Le nombre de podcasts a augmenté. Entre 2020 et 2021, Acast a enregistré une hausse de 21% sur les sujets de culture, +29% sur les sujets de société, +66% sur les actualités et la politique, +125% sur le divertissement et enfin + 9% sur les programmes pour les enfants.

Si on regarde de plus près le profil des auditeurs, on constate que 61% d'entre eux ont entre 25 et 44 ans. Les 18-24 ans ne représentent que 8% des auditeurs. C'est peu mais selon Acast cela explique par le manque de contenus qui leur sont destinés. Les 45 ans et plus représentent 31% des auditeurs. Au sujet des plateformes les plus utilisées par les amateurs de podcasts natifs, le classement ne change pas : Apple Podcast reste en tête, devant Spotify et Deezer. Acast fait néanmoins le constat d'une belle croissance du coté des applications indépendantes (13%), « signe d'un écosystème ouvert ».

+92% de nouveaux annonceurs : le podcast est un nouveau média d’influence reconnu par les marques

En 2021, la répartition géographique des écoutes a légèrement changé : le podcast continue sa progression en dehors de Paris et des grandes villes. Plus d'un tiers des écoutes est désormais réalisé en dehors des agglomérations de moins de 100 000 habitants. L'Île-de-France représente toujours 42% des écoutes en France, mais les agglomérations de moins de 100 000 habitants grappillent quelques parts de marché et représentent aujourd'hui 34,1% des écoutes contre 23,9% pour les villes de plus de 100 000 habitants.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Acast a constaté une grande nouveauté : le podcast est désormais totalement intégré dans le paysage médiatique français. Selon la plateforme de podcasts natifs, « il est considéré comme un média d’influence, sur lequel s’appuyer afin de promouvoir des produits ou des services ». 92% de nouvelles marques ont intégré le marché du podcast dans leur stratégie de communication cette année. Il y a également eu une forte augmentation du nombre de campagnes sponsoring et d'épisodes co-brandés: +118% par rapport à 2020.

Parmi les marques qui investissent le plus dans le podcast, on retrouve : les marques tech (14%), les banques et les assurances (11%), les entreprises BtoB (10,6%), de culture/loisirs (10,5%) et de nourriture/boissons (9%). Pour Yann Thébault, Directeur Général Acast France et Allemagne, « les chiffres de cette année 2021 confirment le positionnement du podcast comme le nouveau média d’influence et de proximité sur lequel les annonceurs peuvent s’appuyer ». L'infographie complète ici :