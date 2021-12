Jack Dorsay a annoncé, trois jours seulement après avoir quitté la direction de Twitter, le 29 novembre, renommer Square, l’entreprise qu’il a fondée en 2009 et dirige depuis. Square va prochainement se transformer en Block afin de mieux refléter la réalité de la société.

Lorsque l’on évoque Jack Dorsey, Twitter vient immédiatement à l’esprit. Il a cofondé le réseau social et en est le PDG depuis 2015. Pourtant l’activité la plus lucrative de cette figure de la Silicon Valley est Square. La capitalisation boursière de cette dernière est de 92 milliards de dollars, celle de Twitter de « seulement » 35 milliards.

Il s’agissait à l’origine d’une société proposant des lecteurs de carte de crédit, pour aider les commerçants à accepter les paiements par smartphone. Depuis, l’activité s’est élargie aux services financiers, avec une application bancaire, des prêts aux petites entreprises, etc. Square a également racheté l’entreprise australienne Afterpay durant l’été 2021 pour 29 milliards de dollars pour proposer de nouveaux services financiers.

D’autres sociétés se sont greffées à la structure initiale : Cash App pour investir et transférer de l’argent ou des Bitcoins, TBD54566975 pour faciliter l’accès au Bitcoin et à la Blockchain sans intermédiaire, TIDAL, une plateforme de streaming rachetée à Jay-Z… Une plateforme tierce Square Crypto a été développée de façon distincte pour promouvoir le Bitcoin, elle va être renommée Spiral.

L’intérêt de Jack Dorsey pour le Bitcoin ne se dément pas. Square dispose de 220 millions de dollars de trésorerie en cryptomonnaie. Le changement de nom de l’entreprise a pour objectif de retranscrire cette réalité et la diversification des activités de Square, « un écosystème global composé de nombreuses entreprises unies par leur objectif d’autonomie économique au service de nombreuses personnes - particuliers, artistes, fans, développeurs et vendeurs », explique Jack Dorsey dans un communiqué.

À l’image de Facebook devenu Meta ou de Google devenu Alphabet, la transition de Square à Block traduit un changement stratégique déjà emprunté par la société.

We’re changing our company name so we can give the full @Square brand to our Seller business. So now we need a name to tie @Square, @CashApp, @TIDAL, and @TBD54566975 together into one. That name is “Block.” Why? https://t.co/vVSKNnMUU3

— Square (@Square) December 1, 2021