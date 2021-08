Square vient de racheter la start-up australienne Afterpay, spécialisée dans le paiement fractionné, pour un montant de 29 milliards de dollars. Cette opération qui permettra à la société californienne de renforcer son offre de produits dédiés aux commerçants semble toutefois démesurée pour ce qui apparaît être une “simple” fonctionnalité.

Square, spécialiste des solutions de paiement pour les commerçants de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a décidé de s'offrir l'entreprise australienne Afterpay, pour un montant de 29 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction par échange d’actions annoncée dimanche après-midi. Il s’agit du plus gros rachat jamais réalisé en Australie.

Les investisseurs ont applaudi cette opération, qui valorise le titre d’Afterpay à 92,6 dollars, alors que l’action valait moins de 7,3 dollars début 2020, de même que le conseil d'administration de la société australienne qui a recommandé à l'unanimité l'opération à ses actionnaires. L'offre représente en effet une prime de plus de 30 % par rapport au cours de clôture de la bourse d'Afterpay vendredi. À l’issue de la transaction qui devra tout de même recevoir l'approbation des autorités réglementaires, les deux fondateurs, Nick Molnar et Anthony Eisen, empocheront chacun 1,8 milliard de dollars. Les actionnaires d'Afterpay quant à eux détiendront environ 18,5% de la nouvelle société.

Square s’offre ainsi un leader du “achetez maintenant, payez plus tard” ("buy now pay later"), un nouveau mode de consommation qui a le vent en poupe. Cette option de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter des produits en ligne en plusieurs fois sans frais, a gagné en popularité pendant la pandémie alors que de nombreux consommateurs ont vu leur pouvoir d’achat baisser, leur permettant ainsi d’étaler leurs paiements pour leurs achats du quotidien. Les commerçants peuvent ainsi toucher une nouvelle cible de clients qui n’auraient rien acheté (ou à un panier moyen plus faible) dans le cas contraire.

Square prévoit d'intégrer Afterpay dans ses systèmes de paiement dédiés aux commerçants ainsi qu’au sein de Cash App, une application mobile qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent, pour permettre aux commerçants, même les plus petits, de proposer le paiement en fractionné à la caisse, et donner aux consommateurs Afterpay la possibilité de gérer leurs paiements échelonnés directement dans Cash App.

L'accord permettra également à Afterpay de se développer plus rapidement aux États-Unis. L’entreprise fondée en 2014 compte plus de 16 millions de clients et est utilisée par 100 millions d'entreprises dans le monde, mais la moitié de ses activités sont réalisées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il permettra également à l’entreprise qui continuera d’exister sous sa forme actuelle, de faire face à une concurrence qui s’intensifie. Afterpay qui a déjà comme concurrent le suédois Klarna valorisé à 445,6 milliards de dollars, voit maintenant apparaître de nouveaux concurrents tels que Paypal qui a lancé son service de paiement fractionné il y a quelques mois ou encore Apple qui prévoit de proposer un service similaire à son système de paiement Apple Pay.

Toutefois, l’opération semble démesurée pour une technologie que Square est en mesure de développer elle-même, elle qui a su créer au fil des ans une véritable plateforme de paiement avec un système de caisse, des fonctions de courtage boursier et même d’échanges de bitcoin.