David Marcus, en charge des projets financiers de Facebook, devenu Meta, a annoncé son départ le 30 novembre, après 7 ans de services. Il est l’un des hommes, en 2019, à l’origine du projet de portefeuille numérique Calibra, renommé Novi et de la stablecoin Libra, renommée Diem.

L’entrepreneur français de 48 ans a toujours eu une appétence pour le domaine de la finance. En 2008 il fonde Zong, une startup de paiement mobile rachetée par PayPal. Il deviendra en un temps record président de sa nouvelle entreprise, avant de rejoindre Facebook en 2014.

Il y devient vice-président de Messenger alors que Facebook sépare son service de messagerie de son réseau social. Une décision impopulaire qui a finalement abouti à un beau succès. En 2018 David Marcus revient à son sujet de prédilection en lançant la division finance de Facebook.

De là, David Marcus participera à la création de Libra et Calibra, dévoilés en juin 2019. L’idée d’une cryptomonnaie stable, car basée sur un panier de devises traditionnelles, associé à un portefeuille numérique, visaient à faciliter l’accès au système bancaire et le transfert d’argent.

Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Régulateurs et politiques ne sont pas prêts à laisser passer ce qui ressemble à un système monétaire privé, menaçant la prérogative des États de battre monnaie. Des entreprises phares quittent le projet comme eBay, Visa, Mastercard ou Vodafone.

Facebook finira par revoir ses ambitions à la baisse. Les noms sont modifiés. Aujourd’hui, la stablecoin Diem n’est pas enterrée affirme Meta, mais la société n’en parle plus énormément. Novi, le portefeuille numérique est timidement expérimenté entre les États-Unis et le Guatemala depuis octobre.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, David Marcus a déclaré que « bien qu'il y ait encore tant à faire juste avant de franchir une étape importante avec le lancement de Novi — et je reste toujours aussi passionné que jamais par la nécessité de changer nos systèmes de paiement et de financement — mon ADN entrepreneurial me titille depuis trop de matins de suite pour continuer à l’ignorer ».

While there’s still so much to do right on the heels of launching Novi — and I remain as passionate as ever about the need for change in our payments and financial systems — my entrepreneurial DNA has been nudging me for too many mornings in a row to continue ignoring it. (2/7)

— David Marcus (@davidmarcus) November 30, 2021