Vistaprint devient Vista. Un nouveau nom qui symbolise un renouveau au sein de la société créée en France il y a 30 ans, qui n'a pas l'intention de rater le virage du numérique. Vista vient donc de racheter Crello et Depositphotos pour 85 millions de dollars, afin de se repositionner sur le marché pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients en élargissant son offre.

Vista ne veut pas rater le virage du numérique

Cette double acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large menée par Vista depuis plusieurs mois déjà. Désormais installée en Irlande et détenue par la société cotée en bourse Cimpress, Vista se consacre à la mise à jour de sa plateforme et de sa marque. L'entreprise a également racheté 99designs il y a quelques mois, une place de marché permettant de trouver des designers et avoir un aperçu de leur travail avant de démarrer une collaboration. Vista a également conclu un partenariat avec Wix pour permettre des intégrations plus étroites entre ses services et les services de la plateforme de création de sites web.

Depuis sa création il y a 30 ans, Vista s'est fait un nom en proposant des services d'impression et de marketing aux particuliers, aux entrepreneurs individuels et aux petites entreprises. Aujourd'hui, la société veut aller plus loin et se rapprocher d'une plateforme globale qui proposerait une palette de services numériques aux PME. Selon Florian Baumgartner, vice-président exécutif et président international de Vista : « notre ligne directrice est simple : nous voulons être un partenaire pour les PME dans le domaine de l'impression numérique et de la conception au sens large ». Vista affirme au passage avoir plusieurs millions de clients à travers le monde.

VistaCreate : un nouveau concurrent pour Canva ?

Avec l'acquisition de Crello, Vista compte bien grappiller des parts de marché à Canva. La société basée à Chypre est en pleine forme. Elle affirme avoir obtenu 3 millions de nouveaux clients rien que cette année, répartis dans 150 pays. Plus d'un million de projets sont créés chaque mois sur Crello. Le rachat de Depositphotos a le même objectif. La société est basée à New York affirme détenir 220 millions de photos et autres graphiques libres de droits créés par plus de 100 000 contributeurs. Cette double acquisition permet au service VistaCreate de voir le jour. Un concurrent sérieux de Canva (une société valorisée à 40 milliards de dollars).

Vadim Nekhai, ex-CEO chez Despositphotos, assume désormais le rôle de vice-président chez VistaCreate. Il explique ceci : « il y a plus de 20 ans, VistaPrint a inventé les outils de conception et de publication en ligne pour les supports marketing imprimés afin de permettre aux petites entreprises de créer des designs attrayants sans avoir à apprendre des logiciels complexes. VistaCreate a l'ambition d'apporter la même simplicité sur de nouveaux canaux. Nous sommes impatients de faire partie de l'équipe de Vista pour continuer d'innover ensemble ».