MrBeast, l’un des YouTubeurs les plus populaires au monde, diversifie ses opérations. Après avoir expérimenté les revenus publicitaires de X, il débarque sur BiliBili, plateforme de streaming chinoise.

Plus de 260 000 dollars de revenus publicitaires sur X

Depuis plusieurs mois, X, anciennement Twitter, met l’accent sur la vidéo. Elon Musk souhaite inciter les créateurs à poster leur contenu sur le réseau social grâce à un système de rémunération introduit l’année dernière. En décembre, il s’adressait spécifiquement à MrBeast en lui demandant de publier sur la plateforme.

« Curieux de savoir combien de revenus publicitaires une vidéo sur X rapporterait », Jimmy Donaldson, de son vrai nom, s’est exécuté le 16 janvier dernier. Sa vidéo avait déjà été partagée sur YouTube en septembre. Il a dévoilé ses performances une semaine plus tard. La vidéo a obtenu plus de 156 millions d’impressions, 5 millions d’engagements et généré 263 655 dollars de recettes publicitaires.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!! I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht — MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024

Un excellent résultat, mais ne reflétant pas la réalité selon le YouTubeur. « Les annonceurs ont vu l’attention qu’elle suscitait et ont acheté des publicités sur ma vidéo (je pense), ce qui fait que mon revenu par vue est probablement plus élevé que ce que l’on peut observer », a-t-il argumenté dans une publication sur X.

Pour sa part, la plateforme a par la suite révélé que la vidéo de MrBeast avait effectivement été monétisée par le biais de son offre de promotion Amplify. Aucun autre créateur ne peut l’utiliser, car elle n’est accessible qu’à des éditeurs partenaires sélectionnés. X semble toutefois disposée à tester cette offre auprès des créateurs. Il est probable que des vidéastes emboîtent le pas à Donaldson ; s’il jouit d’une popularité que peu peuvent revendiquer, certains chercheront à expérimenter X pour disposer d’une source de revenus supplémentaires.

MrBeast convoite le marché chinois

MrBeast a également décidé de publier du contenu sur la plateforme chinoise Bilibili. Dans une vidéo teaser de 90 secondes, il interroge les internautes sur le type de contenu qui les intéresse. Elle a rapidement obtenu plus de 3 millions de vues et plus de 270 000 likes.

Le créateur a privilégié Bilibili pour ses similitudes avec YouTube, mais il prévoit aussi de se lancer sur Douyin, Kuaishou, Weibo et Xiaohongshu. La Chine offre une opportunité en or aux vidéastes, et il n’est pas exclu que d’autres YouTubeurs occidentaux prennent l’exemple de Jimmy Donaldson pour se lancer dans le pays.

MrBeast accumule 232 millions d’abonnés sur YouTube. Il a généré 54 millions de dollars de revenus en 2023, faisant de lui le créateur le mieux rémunéré.