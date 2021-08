Sur les réseaux sociaux, pour les Community Manager et les Social Media Manager, la création de visuels est importante. Notamment sur des réseaux comme Instagram où le visuel est responsable en grande partie d'un like, d'un commentaire, d'un enregistrement etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas des outils de conception dits complexe comme Photoshop par exemple, il existe d'autres alternatives !

C'est notamment le cas de Crello. Crello est un éditeur intuitif qui permet de créer des visuels pour les réseaux sociaux et plus largement pour le web. L'outil offre plus de 30 000 templates, prêts à l'emploi dans plus de 70 formats. Un outil pratique pour les équipes contenu et spécialiste du marketing, qui profite d'une offre à un prix très intéressant !

Un outil qui simplifie la création de visuels attrayants

Crello propose de créer des visuels à partir d'une page blanche ou bien à partir de templates. Des templates fixes sont proposés, mais aussi des templates animés (environ 5000). La recherche de template se fait facilement, avec des mots clés. De nombreux formats sont proposés par Crello, afin de créer une publication pour Instagram, une story, un flyer, etc.

Un outil accessible à vie pour seulement 49 dollars

Les templates sont entièrement personnalisables : textes, couleurs, polices, images etc. L'éditeur fonctionne en drag and drop et est donc très simple à prendre en main. En utilisant Crello, il est possible d'importer ses propres images et vidéos, mais aussi de profiter d'un accès à des millions de photos stock, grâce à un partenariat avec DepositPhotos. Une fois le design créé, ce dernier peut être dupliqué dans d'autres formats, en cliquant simplement sur un bouton.

Parmi les autres fonctionnalités clés de Crello, on peut citer la suppression des arrière-plans en un clic, pratique pour éviter de perdre des heures.

Crello profite en ce moment d'une offre exceptionnelle à 49 dollars au lieu de 300 dollars pour un accès à vie à l'outil. Pour ce prix, il est possible de profiter de toutes les fonctionnalités citées ci-dessus, mais aussi de la collaboration en équipe.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.