La fintech suédoise continue son expansion mondiale avec le récent rachat d'Inspirock, une société basée à Palo Alto spécialisée dans le voyage. Avec cette acquisition, Klarna veut permettre à ses 90 millions d'utilisateurs de planifier facilement et rapidement des itinéraires de voyages personnalisés.

Klarna repense l'expérience de la planification du voyage

Fondée par Anoop Goyal et Prakash Sikchi en 2012 dans la Silicon Valley, Inspirock s'était spécialisée dans la planification de voyages auprès de ses 25 millions d'utilisateurs. La plateforme permet aux internautes de découvrir des itinéraires personnalisés en fonction de leurs centres d'intérêt et de leurs précédents voyages pour imaginer un parcours sur-mesure. Les conditions financières de l'acquisition par Klarna n'ont pour le moment pas été divulguées.

En 2015, Inspirock avait levé 3 millions de dollars avec MakeMyTrip, l'un des plus grands sites de réservation de voyages en Inde. Selon David Sandstrom, Directeur du marketing chez Klarna, toute l'équipe d'Inspirock va rejoindre celle de Klarna. Anoop Goyal précise à propos du rachat que : « notre objectif chez Inspirock a toujours été de rendre la planification d'un voyage rapide, amusante et facile. Avec Klarna, nous pourrons aller encore plus loin en permettant à nos utilisateurs d'avoir une expérience d'achat fluide et innovante. Klarna va rendre la planification du voyage aussi amusante que le voyage lui-même ».

La cinquième acquisition de l'année pour la fintech suédoise

La fintech suédoise valorisée à 45 milliards de dollars (contre 10 milliards de dollars il y a à peine un an...) concrétise avec Inspirock sa cinquième acquisition de l'année. Cet été, Klarna avait racheté Apprl, Stocard et Hero, ainsi que de Toplooks.ai plus tôt dans l'année. Avec ce nouveau rachat, l'entreprise suédoise prouve qu'elle veut diversifier ses activités. David Sandstrom précise que : « l'e-commerce est passé d'une expérience transactionnelle à une expérience émotionnelle. Selon moi, la prochaine étape de l'e-commerce est la prise en compte de l'aspect social. Un environnement dans lequel les consommateurs peuvent devenir de véritables acteurs ».

En 2021, 66% des réservations de voyages sont déjà réalisées en ligne. Ce chiffre devrait atteindre 72% d'ici 2025, car le marché mondial du voyage en ligne devrait atteindre 833,5 milliards de dollars d'ici là. Le Directeur du marketing de Klarna ajoute que : « 42% des internautes disent qu'ils sont frustrés de planifier leurs voyages. Il existe déjà des plateformes géniales pour réserver un vol ou un hôtel, et nous n'allons pas nous lancer là-dedans. Nous voulons rapprocher les voyageurs des boutiques locales avec une nouvelle expérience de planification de voyage ».