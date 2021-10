Le réseau social veut aider les entreprises et les annonceurs à lancer des campagnes publicitaires plus attractives. Avec un nouveau studio baptisé Arcadia, Snapchat accompagnera les marques afin qu’elles puissent proposer à leur cible une expérience publicitaire exploitant la réalité augmentée.

Un nouveau studio pour accompagner les marques dans leur stratégie de réalité augmentée

Comme expliqué par la firme, « Arcadia est un studio de création axé sur la prochaine génération d'expériences de réalité augmentée pour les marques. » Avec l’aide d’une équipe composée d’experts de la réalité augmentée sur smartphone, l’objectif est d’exploiter les nouveautés existantes pour concevoir des campagnes publicitaires plus innovantes, percutantes et efficaces.

Arcadia fonctionnera comme une division de Snapchat et pourra opérer de manière indépendante. Ces campagnes pourront être diffusées sur Snapchat, mais aussi sur d’autres réseaux sociaux, applications et plateformes web. Le studio s'associera avec des marques et des créateurs pour interagir avec le public habitué à utiliser les réseaux sociaux. Arcadia s'est déjà associée à plusieurs entreprises, dont la société de télécommunication Verizon, la fédération de catch WWE, la chaîne de restaurant Shake Shack et aux marques de produits de beauté de la division P&G Beauty (produits capillaires Wella et Clairol, parfums Gucci et Dolce & Gabba…)​​.

Snapchat souligne qu'Arcadia servira les marques et les créateurs en exploitant plusieurs processus correspondant à leurs objectifs. Par exemple, le studio peut prendre en charge toute la production d'une marque en matière de réalité augmentée, ou simplement proposer une expertise en stratégie de réalité augmentée aux clients sous forme d'ateliers et en leur proposant des rapports de tendance.

Snapchat souhaite se positionner comme un acteur clé de la réalité augmentée

Avec l’ouverture de ce studio, Snapchat entre un peu plus dans le marché de la réalité augmentée, notamment après avoir affirmé vouloir se positionner en acteur clé du secteur. Plus tôt dans l’année, la société avait racheté Vertebrae, une entreprise spécialisée dans le shopping en réalité augmentée ainsi que le fournisseur de lunettes augmentées, WaveOptics. De plus, en mai dernier, la firme dévoilait de nouvelles lunettes de réalité augmentée à destination des créateurs de contenus et des développeurs.

Jeff Miller, responsable mondial de la stratégie créative chez Snapchat explique « qu’avec le lancement d'Arcadia, Snapchat investit davantage dans un écosystème de réalité augmentée, soutenu par des partenaires, des créateurs et des outils, qui génère des résultats complets pour les entreprises du monde entier. » Il conclut en affirmant que « ce nouveau studio sera à même d’offrir une solution convaincante aux agences publicitaires et aux marques qui comprennent tout l’enjeu du développement d'expériences en lien avec la réalité augmentée. »