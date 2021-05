Snapchat a récemment publié un rapport intitulé Snap Consumer AR - Global Report 2021. Dans cette étude, le réseau social se projette à court terme pour montrer l'évolution rapide de la réalité augmentée et ce que cela signifie pour les spécialistes du marketing. Pour Snapchat, la RA est sur le point de décoller et de devenir un changement technologique aussi important que l'arrivée du web.

L'ère de la réalité augmentée est-elle arrivée ?

Le petit fantôme est en avance sur ses concurrents dans le domaine de la réalité augmentée. C'est d'ailleurs l'un des premiers réseaux sociaux à s'être emparé de cette technologie pour la démocratiser, il y a déjà quelques années. Snapchat a justement annoncé il y a quelques la création d'un fonds de 3,5 millions de dollars pour développer la réalité augmentée. Cette technologie est vraiment sa priorité. Comme l'écrit Snapchat dans son rapport : "l'ère de la réalité augmentée est arrivée. Les consommateurs sont enthousiastes à ce sujet et les marques ont une chance unique de stimuler l'engagement, d'améliorer les expériences et d'augmenter leurs revenus".

Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, Snapchat a travaillé avec Deloitte Digital pour interroger 15 000 consommateurs dans 15 pays différents. L'idée est de mesurer les principales tendances de la réalité augmentée et ce que cela pourrait changer pour les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le shopping, la communication, les médias et le monde du divertissement en général. Le réseau social estime que : "l'adoption de la RA suit le boom de l'utilisation du mobile. D'ici 2025, près de 75% de la population mondiale et presque tous les utilisateurs de smartphones seront des utilisateurs fréquents de réalité augmentée".

L'avenir du shopping passe certainement par cette nouvelle technologie

La RA serait donc le prochain changement majeur pour le monde du marketing. Selon l'étude, cette technologie influencerait déjà le processus d'achat des consommateurs. Plus de 100 millions de personnes feraient déjà des achats en utilisant des processus liés à la RA. Les essais virtuels ou la visualisation 3D pour des meubles font partie des nouveaux usages du shopping. L'étude montre également que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à considérer la réalité augmentée comme un outil "d'assurance" et de "démonstration".

La réalité augmentée pourrait donc devenir un composant essentiel des achats en ligne. Selon le rapport : "les consommateurs attendent en permanence des expériences plus personnalisées et plus engageantes qui leur permettent d'interagir avec leurs marques préférées. Les entreprises qui adopteront cette tendance maintenant deviendront des acteurs dominants dans leur secteur. Celles qui ne le feront pas, se laisseront distancer par leurs concurrents". Pour Snapchat, la RA est donc l'évolution logique de l'expérience client.