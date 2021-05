Comme prévu, Snapchat a annoncé lors du Snap Partner Summit l’arrivée de nouvelles lunettes Spectacles, bien différentes de celles qu’elle avait déjà présentées. Cette nouvelle paire, un peu spéciale, donne “vie à la réalité augmentée”. Elle permet de profiter de la réalité augmentée (AR) directement dans son champ de vision, ce qui pourrait être utile aux marques.

Avec ces nouvelles Spectacles, Snap, la maison-mère de Snapchat, a une fois de plus prouvé qu’elle était une “camera company”. Ces lunettes connectées s’éloignent de celles que l’on connaissait déjà, les dernières en date étant les Spectacles 3, équipées de deux caméras. Si elles n’avaient pas eu un franc succès, l’entreprise retente sa chance en dévoilant des lunettes quatrième génération.

“Grâce au vaste potentiel de la plateforme de réalité augmentée de Snapchat, les Spectacles prennent en compte ce qu'il y a dans votre champ de vision et suggèrent des filtres basés sur ce qu'il y a autour de vous”, a déclaré le PDG de Snapchat Evan Spiegel, cité par le Financial Times.

Tapping the vast potential of @Snap’s AR platform, the next generation of Spectacles allow you to overlay Lenses directly onto the world in front of you, for an immersive AR experience. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO

— Spectacles (@Spectacles) May 20, 2021