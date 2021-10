Twitter est un réseau social populaire et utilisée par de nombreuses personnes (surtout quand Instagram et Facebook plantent). Découvrir de nouveaux comptes, de nouvelles personnes sur Twitter prend du temps et n'est pas toujours l'objectif premier. Vous allez suivre des proches, des personnalités, des médias et des entreprises et ensuite votre feed vous propose du contenu qui semble vous correspondre. Le contenu mis en avant est aussi celui des personnes avec le plus d'abonnés... Et si vous découvriez de nouveaux comptes, traitant de sujets sortant de votre zone de confort ?

C'est ce que propose Harshit, le fondateur de BookMyPainting avec ThreadHunt. Un outil simple et gratuit qui chaque mardi envoie par mail 5 threads Twitter intéressants de créateurs inconnus, sur des sujets divers et variés.

Des découvertes chaque mardi

Après avoir entré une adresse mail, il suffit d'attendre mardi pour recevoir dans sa boîte mail de nouvelles découvertes. 5 thread donc, sur des thématiques différentes. Par exemple dans la plus récente on retrouve un thread sur les levées de fonds, un autre sur la communication, un autre sur l'optimisation de son profil Twitter etc.

Les équipes de ThreadHunt font des recherches parmi plus de 100 threads Twitter chaque semaine pour faire découvrir des pépites et surtout des discussions intéressantes. Parmi les thématiques abordées, on retrouve :

business

tech

stratégie

marketing

growth

créativité

productivité

développement personnel

Un outil pratique qui permet de faire des découvertes, apprendre des choses chaque semaine et qui a rencontré un véritable succès sur Product Hunt !