Il s'agit peut-être de la plus grande panne du groupe Facebook depuis celle de 2008. Pendant plus de 6h00, ni les versions web, ni les applications mobiles de ses services n'étaient disponibles. Une panne due à une défaillance du DNS (Domain Name System) de l'entreprise.

Lundi 4 octobre, aux alentours de 17h30, les applications du groupe Facebook ont cessé de fonctionner. Il aura fallu plusieurs heures pour que Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp soient enfin de retour, bien que certains utilisateurs signalent encore quelques problèmes.

Sur d'autres réseaux sociaux, plusieurs millions d'utilisateurs ont signalé la panne, qui a touché le monde entier. Seuls quelques pays, notamment l'Espagne, pouvaient toujours accéder aux services. La panne serait liée à un problème de DNS (Domain Name System), un service indispensable pour qu’un nom de domaine puisse renvoyer vers l’adresse du site demandé. Chez Facebook, ce système, comme beaucoup d'autres, est auto-hébergé. Après une erreur de configuration au niveau des routeurs centraux, Facebook s'est coupé de Facebook. Ses applications, mais aussi sa messagerie interne, ont, après propagation, été peu à peu inaccessibles, les centres de données n'étant plus en mesure de communiquer entre eux.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021