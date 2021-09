Un nouvel accessoire commence à faire de plus en plus parler de lui : les lunettes connectées. Après les Spectacles de Snapchat ou encore plus récemment les Ray-Ban Stories de Facebook, Xiaomi entre sur ce marché avec un premier produit : les Smart Glass. Tout comme l’a fait le groupe de Mark Zuckerberg, la firme chinoise compte proposer un produit avec un design passe-partout. Il offre la possibilité de prendre des photos et vidéos, mais ajoute aussi un écran pour offrir des fonctionnalités de réalité augmentée.

Des lunettes connectées pour remplacer le smartphone

Par le biais d’une vidéo publiée le mardi 14 septembre, Xiaomi est venu lever le voile sur sa première paire de lunettes connectées. Prenant la dénomination de Smart Glasses, ce nouveau dispositif est le premier concept dévoilé par la marque chinoise.

Xiaomi explique que ses lunettes connectées profitent tout d’abord d’une dalle avec un système Micro-LED monochrome sur le verre droit. Son objectif est d’afficher du contenu en réalité augmentée : notifications, navigation GPS, appels… La marque explique avoir opté pour la technologie Micro-LED pour sa « densité de pixels plus élevée et de sa durée de vie plus longue tout en ayant une structure plus simple » par rapport à l’OLED. Cela permet aussi d’offrir « un affichage plus compact, ainsi qu’une intégration plus facile de l’écran ». L’écran dispose d’une diagonale de 0,13 pouce et profite notamment d’une luminosité maximale de 2 millions de nits. Cela permettra notamment de voir les informations affichées sur la dalle, même en plein soleil.

Tournant sous Android et indépendamment d’un smartphone, les Xiaomi Smart Glasses sont équipées d’une puce ARM minuscule de 2,4 mm par 2,02 mm, soit « à peu près la taille d’un grain de riz ». Les lunettes connectées intègrent aussi un capteur photo de 5 Mpx afin de prendre des photos, mais aussi traduire du texte en temps réel. Dans la vidéo de présentation, on peut par exemple voir la traduction d’un menu. Des micros intégrés auraient aussi une fonctionnalité similaire afin de permettre la compréhension d’une langue étrangère en enregistrant et traduisant les mots d’une discussion.

Un porte-parole de Xiaomi a déclaré au média The Verge que les lunettes connectées Smart Glass ne seraient pas commercialisées. Cette communication semble ainsi faire office de vitrine technologique pour le constructeur avant de se lancer réellement sur le marché des lunettes connectées dans les années à venir. Sachant qu’Apple prévoit une paire de lunettes connectées pour 2025, il semble assez logique de voir Xiaomi se lancer également dans l’aventure.