Depuis quelques mois, le casque de réalité mixte d’Apple est sous le feu des projecteurs. Le célèbre analyste spécialisé dans les produits de la firme de Cupertino, Ming-Chi Kuo, vient d’ailleurs de livrer une nouvelle salve d’informations à son propos, tout en annonçant d’autres dispositifs tels que des lunettes et des lentilles connectées.

D’après Kuo, Apple aurait une feuille de route bien précise concernant ses prochains accessoires utilisant les technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). L’entreprise lancerait ainsi un casque AR/VR aux alentours de 2022, des lunettes connectées pour 2025, et des lentilles de contact connectées entre 2030 et 2040.

Le casque AR/VR d’Apple se précise pour 2022

Concernant le casque de réalité mixte, Ming-Chi Kuo affirme que les prototypes actuels pèseront entre 200 et 300 grammes. L’analyste souligne que « si Apple parvient à résoudre les problèmes techniques importants, le poids du produit final sera réduit à 100-200 grammes ». Autre point soulevé, le casque profitera de sa propre « puissance de calcul et d’un stockage ». Il ne nécessiterait ainsi pas de smartphone ou d’ordinateur afin de fonctionner. Pour l’affichage, la firme à la pomme équiperait son casque de réalité mixte avec des écrans micro-OLED fournis par Sony.

« L’un des principaux arguments de vente » serait, selon Kuo, la présence des services Apple directement dans le casque. Ainsi, les utilisateurs pourraient visionner quelques séries grâce à Apple TV+, jouer à des jeux vidéo avec Apple Arcade ou encore faire du sport avec Apple Fitness+. Pour finir, le prix de vente de ce nouveau dispositif avoisinerait les 1 000 €, soit le prix d’un smartphone haut de gamme Apple.

Lunettes et lentilles de contact en cours de préparation

Outre le casque de réalité mixte, Ming-Chi Kuo apporte des informations sur l’avenir des dispositifs AR et VR d’Apple. L’analyste planche ainsi sur l’arrivée de lunettes de réalité augmentée au plus tôt vers 2025 et annonce que l’entreprise n’en est encore qu’au stade du développement. Aucun prototype n’aurait été produit pour le moment. La firme irait encore plus loin entre 2030 et 2040 avec le lancement de lentilles de contact avec des fonctions en réalité augmentée mettant l’accent sur « l’informatique invisible ».