À l'aide de sa nouvelle gamme de pneus éco-responsables, Continental veut réduire l'impact écologique des véhicules. Le fabricant vient d'annoncer le lancement de Conti GreenConcept, un pneu conceptuel dont plus de la moitié des matériaux sont traçables, renouvelables et recyclés. Une petite révolution dans le monde du pneu où, jusqu'à présent, peu d'efforts ont été fournis.

Un pneu éco-responsable dont on pourra même renouveler la bande de roulement

Si de nombreux efforts sont effectivement déployés pour réduire l'impact environnemental des voitures, ce n'est pas au niveau des pneus que cela se passe. Ils peuvent pourtant permettre de réduire l'impact des véhicules sur le réchauffement climatique. C'est en tout cas ce que pense Continental. Pour tenter d'y parvenir, la société a décide de lancer une nouvelle gamme de pneus baptisée « Conti GreenConcept ». Un pneu conceptuel, c'est assez rare.

Le fabricant allemand précise que plus de la moitié des matériaux sont traçables, renouvelables et recyclés. D'après les informations dévoilées par la marque, il serait même possible de renouveler la bande de roulement en caoutchouc naturel sans trop de difficulté. Cette innovation n'est pas nouvelle, mais elle n'a quasiment jamais été appliquée aux voitures. Seuls les pneus des camions bénéficient de bandes de roulement renouvelables.

Le Conti GreenConcept permet de gagner 6% d'autonomie supplémentaire avec un véhicule électrique

Le Conti GreenConcept comporte environ 35% de matériaux renouvelables. Il s'agit notamment du caoutchouc de pissenlit, du silicate fabriqué à partir de cendres de riz et une série d'huiles et de résines végétales. Une petite prouesse technologique qui a logiquement demandé plusieurs années de recherche et développement dans les bureaux de Continental. Les pneus sont également composés à 17% par des fils de polyester fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées et d'acier recyclé.

Selon le fabricant, en plus d'être éco-responsable, le Conti GreenConcept devrait même améliorer l'efficacité des voitures. En effet, le pneu est environ 40% plus léger qu'un pneu conventionnel, avec un poids d'environ 7,5 kilogrammes. Il permet de réduire la résistance au roulement de 25% par rapport aux pneus les mieux classés de l'Union européenne. C'est donc également l'assurance qu'ils séduisent les consommateurs et les constructeurs automobiles. Autre point non négligeable : avec ce nouveau pneu, vous obtiendrez 6% d'autonomie supplémentaire avec un véhicule électrique.

Il faudra attendre 2022 pour équiper votre voiture avec le Conti GreenConcept. Cet effort est aussi destiné à améliorer l'image publique de Continental. En effet, l'entreprise veut être le fabricant de pneus le plus respectueux de l'environnement d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard. Cette approche est intéressante et prouve que, au-delà de la motorisation, il existe d'autres moyens de réduire l'impact écologique des véhicules.