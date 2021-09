Gmail est l'un des outils de messagerie couramment utilisés pour échanger au quotidien avec des clients, des prospects, des fournisseurs ou encore des collaborateurs. Pour les créateurs de contenu, l'utilisation d'un CRM n'est pas nécessairement et premièrement commerciale.

Pigeon for Gmail est un CRM intégré à Gmail et à G Suite qui évite de quitter l'interface de l'outil de messagerie pour suivre ce qu'il se passe. Avec Pigeon for Gmail, il est possible d'en faire "plus avec ses emails" et d'obtenir plus de réponses grâce à des fonctionnalités comme le suivi automatiquement ou la personnalisation. C'est donc un outil de productivité qui permet d'optimiser l'utilisation de sa boîte de réception ! Il se destine aux sales, mais aussi aux freelances, aux petites entreprises ou encore aux créateurs !

Un outil pour optimiser l'utilisation de sa boîte mail

Pigeon for Gmail offre de nombreuses fonctionnalités comme l'intégration de Google Docs, le suivi automatisé ou encore les regroupements d'emails. Dans le détail voici les fonctionnalités Pigeon for Gmail :

trier, rechercher et regrouper toutes les données

des templates pré-conçus

des fonctionnalités avancées de CRM et de tableur

des réponses automatiques et des templates d'email

l'envoi de séquences de suivi automatisées

le regroupement d'emails

la personnalisation du suivi et des emails sortants

surveiller qui ouvre les emails/clics dans ces derniers

la création de Google Docs en un clic

des rappels par email

exportation de Google Docs vers Markdown

Pigeon for Gmail est un outil freemium. Une offre gratuite est disponible et donne accès au CRM, au tracking des mails, à 5 templates et à la fusion des mails. Deux autres offres payantes sont également proposées. L'une à 19 euros par mois destinée aux professionnels et l'autre à 79 euros par mois pour les équipes.