Sur l’année 2020, en France, les ventes sur internet ont atteint 112 milliards d’euros. Près de 42 millions de cyberacheteurs ont réalisé 1,8 milliard d'euros de transactions, relève le dernier rapport (pdf) de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) publié le 31 août 2021.

Par rapport à 2019, les ventes sur internet ont connu une hausse de 8,5%. Néanmoins, par rapport à la période 2018 - 2019 où elles avaient augmenté de 11,7%, cela reste plus faible. Cette baisse de croissance s’explique notamment par un ralentissement des secteurs du tourisme, des transports et des loisirs où les ventes ont baissé de 41%. Dans le secteur des services, les ventes ont baissé de 10%. À l’opposé, la vente de produits a connu une hausse de 32%.

Sur l’ensemble du commerce de détail en 2020, le e-commerce couvre 13,1% du marché. Au cours de cette année perturbée par les confinements et la fermeture des commerces, 1,5 million de nouveaux consommateurs se sont mis à acheter sur internet. En moyenne, 81,4% des internautes français réalisent des achats sur internet. Avec 3,7 transactions mensuelles, le montant annuel moyen dépensé par les internautes est de 2 700 euros.

Le nombre de sites marchands a augmenté de 12% par rapport au premier trimestre 2020. Quelque 177 000 sites actifs sont dénombrés. Parmi les sites réalisant plus de 100 millions d’euros de vente par an, 75% sont rentables et 12% sont à l’équilibre. Pour les sites enregistrant moins de 10 millions de ventes, les résultats sont moins encourageants : 65% d’entre eux sont rentables et 23% sont à l’équilibre. Les embauches dans le secteur vont de bon train, 53% des sites ont augmenté leurs effectifs et 57% prévoient de recruter en 2021.

« Ce rapport annuel offre, comme chaque année, un panorama complet sur l’état du marché. Cette nouvelle édition prend un relief particulier en raison du caractère tout à fait exceptionnel de la période que nous venons de vivre », affirme dans un communiqué Marc Lolivier, Délégué Général de la Fevad.