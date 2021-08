En tant que commerçant ou e-commerçant, il y a plusieurs étapes clés avant de lancer son entreprise. Parmi les éléments indispensables, qui interviennent plus tardivement par exemple que la recherche d’un business model ou le choix d’un statut juridique, on retrouve le choix d’une solution de paiement.

Le choix de la solution de paiement ne doit pas se faire de manière anodine. Cette dernière doit répondre à des critères aussi bien pour vous (entrepreneur), que pour vos clients. L’objectif de la solution de paiement est de proposer une solution qui réponde aux besoins de tous et maximise les conversions.

PayPlug, une solution de paiement française facilitant le quotidien des PME, aussi bien en ligne qu'en magasin, propose gratuitement une checklist complète pour bien choisir sa solution de paiement.

Quels critères prendre en compte pour choisir une solution de paiement ?

Cette checklist se divise en 5 critères essentiels pour identifier les outils et fonctionnalités qui font la différence :

une solution simple et transparente

des outils en phase avec vos besoins

une page de paiement optimisée et rassurante

des modes de paiement adaptés à votre activité

des fonctionnalités orientées conversion

Bien que le tarif puisse être un critère décisif, il est aussi important d’avoir les fonctionnalités adaptées à vos besoins. Une solution qui s’intègre facilement à votre site et offre une interface claire et intuitive sera plus simple à utiliser qu’une solution complexe. Parmi les critères autres à prendre en compte au moment de choisir sa solution de paiement, on peut citer les différents types de paiements comme le paiement différé ou encore le paiement en plusieurs fois, qui permet aux clients d’acheter tout en profitant de facilités de paiement.

Enfin, afin d’offrir un maximum de sécurité aux utilisateurs, il est important de se tourner vers une solution sécurisée, répondant aux diverses normes bancaires. Retrouvez tous les critères à prendre en compte via la checklist de PayPlug !