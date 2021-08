Rien que pour l’année 2020, l’App Store d’Apple a permis de générer 643 milliards de dollars de revenus. La firme américaine est cependant attaquée pour les politiques de son magasin d'applications, notamment la taxe de 30 % appliquée aux développeurs d’Apple sur chaque vente.

Cette dernière est d’ailleurs la raison du procès d’Epic Games à l’encontre d’Apple. En mars 2021, le Royaume-Uni est aussi venu mettre son grain de sel en annonçant l’examen de cette "taxe", mais aussi du système d’achat in-app de l’App Store. Face à une pression grandissante, Apple vient finalement de faire quelques concessions, aux États-Unis pour l'instant, afin de calmer le jeu.

La taxe de 30 % de l’App Store perd de sa puissance

Une bonne nouvelle vient de tomber pour les développeurs proposant des applications pour iPhone. Dans le cadre d'un règlement à l'amiable mettant fin à une action collective intentée contre la société, Apple annonce qu’ils pourront désormais informer les utilisateurs de moyens de paiements alternatifs afin de contourner la taxe de 30 % imposée par l’App Store.

Ce nouvel accord s’accompagne d’ailleurs d’un versement de 100 millions de dollars réparti entre les développeurs ayant gagné moins de 1 million de dollars au cours des six dernières années sur l’App Store. Steve Berman, l'un des avocats représentant les développeurs, a déclaré à la suite de cette décision : « Ce règlement durement gagné apportera des améliorations significatives aux développeurs iOS américains qui distribuent leurs produits sur l'App Store, en particulier aux petits développeurs qui apportent tant de créativité et d'énergie à leur travail ».

Parmi les autres dispositions prises via cet accord, Apple a annoncé que la commission de 30 % restera abaissée à 15 % durant trois années supplémentaires pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an. La firme de Cupertino a aussi promis qu’elle offrirait plus de flexibilité sur les prix dans l’App Store.

À la suite de ce règlement à l’amiable, Phil Schiller, responsable de l'App Store, a notamment déclaré : « Nous tenons à remercier les développeurs qui ont travaillé avec nous pour parvenir à ces accords en faveur des objectifs de l'App Store et au bénéfice de tous nos utilisateurs ». Pour continuer à crédibiliser les avantages de l’App Store, il a aussi souligné : « Depuis le début, l'App Store a été un miracle économique ; c'est l'endroit le plus sûr et le plus fiable pour les utilisateurs d'obtenir des applications, et une incroyable opportunité commerciale pour les développeurs d'innover, de prospérer et de se développer ».