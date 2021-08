En 2011, de nombreuses rumeurs circulaient par rapport à la potentielle sortie d’un iPhone en version mini. Si cela n’a finalement jamais eu lieu, un e-mail de Steve Jobs datant de cette période est venu confirmer les dires de cette époque.

Apple est actuellement en pleine bataille judiciaire avec Epic Games, l’éditeur du jeu vidéo Fortnite, ce dernier souhaitant voir la firme de Cupertino changer les pratiques de son App Store. C’est dans le contexte de ce procès que de nombreux e-mails issus de dirigeants et d’anciens dirigeants de la marque à la pomme sont dévoilés… et il y en a un qui a particulièrement attiré l’attention du média spécialisé The Verge.

Il s’agit d’un courriel de Steve Jobs datant de 2010 dans lequel le cofondateur d’Apple donne le plan d’une réunion stratégique qui aura bientôt lieu. L’un des points mis en avant dans le message est un « plan pour iPhone nano ». En-dessous de celui-ci, Steve Jobs a écrit « objectif de coût » puis « montrer le modèle (et/ou les rendus) », avec le prénom « Jony » à côté de ce dernier point.

Il ne fait quasiment aucun doute que l’ancien PDG d’Apple fait ici référence à Jony Ive, ex designer de la firme qui l’a quittée en 2019. Si ce courriel prouve bel et bien que Cupertino envisageait la sortie d’un iPhone au format mini, il est très difficile de savoir si, comme son nom l’indique, il était d’une taille similaire à l’iPod Nano, qui était à l’époque un véritable succès pour l’entreprise. À noter que le flagship de cette période, l’iPhone 4, avait un écran relativement petit par rapport aux smartphones qui remplissent le marché aujourd’hui.

Il semble toutefois que le projet était assez avancé, puisque le design du modèle était d’ores et déjà fait. Si l’on ignore pourquoi l’iPhone Nano n’a finalement jamais vu le jour, on peut penser qu’Apple a senti le vent tourner. Depuis 2011, les modèles de smartphones n’ont fait que grandir pour pouvoir accueillir un écran toujours plus imposant ; difficile d’imaginer un téléphone minuscule se frayer un chemin sur un tel marché… même s’il est signé Apple.