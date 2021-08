Des scientifiques situés dans le nord de la Chine viennent de concevoir un verre composé de carbone, capable de rayer le diamant. L’étude date de novembre 2020, mais n’a été rendue publique que le 5 août dernier. Nommée AM-III, cette matière translucide et jaunâtre a obtenu un score de 113 gigapascals (GPa) lors du test de dureté de Vickers. À titre de comparaison, un diamant naturel oscille entre 50 et 70 GPa et 100 GPa pour un synthétique. Cette révolution pourrait permettre de nouvelles applications dans de nombreuses industries.

Le document démontre les possibilités de cette matière dans le secteur de la défense. Le composé AM-III pourrait ainsi être utilisé en tant que vitre pare-balles sur les véhicules de l’armée. Il serait aussi possible de le voir sur des écrans de téléphones.

La matière étant conçue de carbone, elle possède également une excellente conductivité électrique. Elle pourrait donc être employée dans la fabrication de dispositifs photoélectriques. Le AM-III ne se déforme pas face aux éléments extérieurs, ce qui le rend idéal dans des applications en condition extrême. On peut d’ailleurs lire dans l’étude que l'émergence « de ce type de matériau de carbone amorphe semi-conducteur ultra-dur, ultrarésistant, offre d'excellents candidats aux applications pratiques les plus exigeantes. »

L’article dévoile que cette matière AM-III est née de la collaboration entre plusieurs scientifiques dans le monde, en passant des États-Unis, par la Suède, l’Allemagne et la Russie. L’équipe de chercheurs chinois n’en est pas à son coup d’essai. En 2013 déjà, ils ont été capables de produire le matériau le plus solide au monde, le cristal de nitrure. Ce composé est ainsi deux fois plus résistant que les diamants synthétiques, avec une dureté de 200 GPa.

Le dernier atout du AM-III est la possibilité de le produire en différentes tailles et formes. Cela augmente grandement les possibilités qu’offre une telle matière aujourd’hui. Pourtant il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir voir en action ce matériau innovant.