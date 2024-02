Dans le quotidien des managers, les nouvelles technologies sont omniprésentes et l’innovation occupe une place de plus en plus importante. Pourtant, maîtriser les processus d’innovation dans une entreprise ne s’invente pas. Pour être efficace, il faut être formé. Mais il n’est pas si facile de trouver une formation certifiante de qualité dispensée aux professionnels. L’Ecole Polytechnique Executive Education a développé un programme pensé pour les professionnels souhaitant jouer un rôle majeur dans le processus d’innovation. Pour découvrir ce programme, participez au webinar de présentation le 14 mars à 13h.

Au cours de ce live, vous pourrez découvrir tous les détails de la formation baptisée « Piloter l’Innovation » développée par l’Ecole Polytechnique Executive Education. Vous pourrez également poser vos questions aux deux intervenants qui animeront cet évènement : Christophe Midler, Professeur émérite en management de l’innovation à l’École polytechnique (CNRS / IP Paris), Directeur pédagogique de ce programme et Fabien Gélédan, Directeur de la thématique Transformation et Innovation de l’Ecole Polytechnique Executive Education. Ils parleront notamment du caractère certifiant de la formation, de son rythme, des dates de rentrée, du tarif de la formation, etc.

Comment piloter l’innovation en entreprise ?

Pour postuler à cette formation, vous devez justifier d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle et avoir déjà mené une démarche d’innovation ou d’entrepreneuriat. Au cours des 67 heures dispensées, les apprenants vont aborder 4 modules différents : « De la stratégie à l’innovation », « Des data et des hommes : intégrer l’enjeu technologique à vos projets d’innovation », « Clients et production : prendre en compte le client de la conception à la mise en production » et « Innovation durable : innover à l’heure de l’anthropocène ». De quoi cerner parfaitement l’innovation et mettre en place une telle démarche dans votre entreprise.

Des thématiques pertinentes qui seront détaillées lors du webinar du 14 mars 2024. La formation « Piloter l’Innovation » de L’Ecole Polytechnique Executive Education rassemble le corpus le plus complet et le plus à jour de connaissances, méthodes et outils accessibles aux acteurs de l’innovation. En participant à ce webinar, vous comprendrez à quel point cette expérience de formation peut être unique dans une carrière.

Une formation de haut vol pour les professionnels

Si vous souhaitez comprendre comment mener une phase d’idéation, explorer un territoire d’innovation dans l’incertitude, inclure l’innovation dans la gouvernance globale de l’organisation, ou encore conduire un projet d’innovation pour aller de l’idée à la solution commercialisable, ce webinar va vous intéresser. Au cours de ce live, les deux intervenants vous parleront également de la pédagogie active qui structure la formation.

Le principe est simple : la plupart des projets font appel à la collaboration. Vous bénéficierez aussi de tout l’écosystème académique et entrepreneurial de l’École polytechnique. Bref, si les sujets en lien avec l’innovation éveillent votre curiosité, ce webinar devrait vous permettre d’y voir beaucoup plus clair et peut-être d’imaginer un nouvel avenir professionnel. N’oubliez pas de vous inscrire.

