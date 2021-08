L'organisation d'un live demande... beaucoup de préparation ! Le bon réseau pour éviter une image brouillée ou un son saccadé, une préparation sur le contenu de ce dernier, mais aussi une bonne qualité d'image. Souvent les lives sont faits via un ordinateur ou bien un appareil photo. Faire un live via son smartphone ou sa tablette est moins commun.

Avec Detail, Paul Veugen et David Notté ont décidé de changer cela ! Detail est une caméra virtuelle qu'il est possible d'utiliser sur Zoom, Loom, Twitch et autre logiciel. Pour l'utiliser il suffit de prendre son iPhone ou son iPad comme caméra. Pour le moment, Detail est disponible pour macOS et en version bêta. Pour accéder à l'outil, il faut en faire la demande, très simplement.

L'iPhone se transforme en webcam



Leur objectif est de "permettre à tout le monde de créer des vidéos professionnelles sans investir une tonne dans un nouvel équipement ou passer d'innombrables heures à maîtriser le montage vidéo. Nous voulons améliorer la qualité de production de votre vidéo tout en réduisant le temps nécessaire à sa réalisation."

Une fois Detail installée sur macOS, il faut télécharger l'application sur iPhone afin de connecter son iPhone en USB ou en WiFi au Mac. Ensuite, il faut choisir en fonction de l'outil de streaming utilisé (Twitch, Zoom...) la caméra Detail ! L'outil propose également neuf filtres afin de se présenter sous son plus bel angle !

Avec Detail, il est possible d'enregistrer des vidéos de haute qualité en local, pendant que vous êtes en streaming ou en appel vidéo. Passer d'une caméra à une autre (Mac -> iPhone) se fait facilement et permet d'enregistrer les meilleurs clichés.