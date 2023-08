Les équipes de Livewan et Voilà. Photographie : Livewan & Voilà.

Il devrait générer plus de 423 milliards de dollars en Chine cette année. Porté par la crise sanitaire, le live shopping a fait son apparition sur les sites e-commerce chinois, mais aussi occidentaux. Au sein de l’Hexagone, les marques commencent doucement, mais sûrement à l’adopter, avec Etam, Carrefour et Fnac-Darty comme précurseurs. Selon une étude menée par Voilà et OpinionWay en 2023, 27 % des Français ont déjà été exposés à ce nouveau mode de communication des entreprises. Le chiffre s’élève même à 44 % chez les 18-34 ans.

Malgré le succès du format vidéo et la démocratisation du live avec Twitch, les débuts de ce format sont encore timides en France, et le retour sur investissement des retailers ayant déployé des actions dites “Live Commerce” reste limité.

Pour Voilà, plateforme dédiée au live digital interactif et Livewan, spécialiste du Live Commerce et de Video Commerce, la solution est évidente : il faut repenser l’expérience proposée lors de ces lives en mettant davantage l’accent sur l’engagement. C’est pour répondre à cette ambition que les deux entreprises unissent aujourd’hui leurs forces, afin de proposer une réelle expertise et une approche différente du Live Commerce.

Faire adopter un nouveau paradigme, la grande ambition de Voilà et Livewan

En véritables experts des lives digitaux, Voilà et Liveewan ont dressé un constat : le live shopping actuel se concentre trop sur le produit et répond à des objectifs “bas de funnel”. Résultat, l’expérience proposée est peu interactive, car elle reprend les codes du télé-achat traditionnel vieux de plus de trente ans. Cela ne pousse pas les consommateurs à se procurer l’article présenté, n’offrant donc pas de résultats significatifs à la marque.

Lors d’un live, l’acheteur souhaite pouvoir poser les questions qui taraudent son esprit et obtenir les conseils avisés du retailer. La prise en compte de ce besoin implique un changement de paradigme majeur du côté des marques.

Celui-ci est l’essence même du partenariat entre Voilà et Livewan. Pour les deux spécialistes, il est nécessaire de basculer d’un live shopping trop “product centric” à un live commerce plus “customer centric”. Pour ce faire, il faut impérativement adopter une nouvelle posture en ne partant pas de l’offre proposée, mais plutôt des problématiques auxquelles les clients sont confrontés afin de leur apporter des réponses précises et une expertise qui génère de la valeur.

Des solutions complémentaires pour répondre aux grands enjeux du Live Commerce

L’alliance entre Voilà et Livewan vise à aider les marques à révolutionner leur approche du Live Commerce. Le but est qu’elles puissent offrir aisément une expérience interactive dans les échanges, ludique par les fonctionnalités proposées et surtout instructive par son contenu.

Pour y arriver, elles pourront compter sur l’expertise des deux entreprises françaises. D’un côté, Livewan fournit ses connaissances pointues en Live Commerce. En seulement trois ans d’existence, la société a produit plus de 200 événements digitaux en direct pour de grandes entreprises, à l’image d’Engie. En parallèle, elle dispose d’un centre dédié à la production de lives de 500m2 à Pantin, qui simplifie fortement la lourde tâche qu’est la création des vidéos shopping.

De l’autre, Voilà apporte la brique technologique. La société a développé une plateforme avancée permettant d’organiser des lives vidéo interactifs de A à Z et de les intégrer directement aux sites web des marques. Son large panel de fonctionnalités permet d’engager les audiences pendant toute la durée de l’événement.

Au-delà de la fiche produit, des quiz et des sondages, elle dispose d’une exclusivité qui fait toute la différence : l’intégration d’objets 3D dans le flux vidéo. Les participants peuvent alors zoomer sur le produit pour en observer toutes les caractéristiques précises.

Voilà et Livewan ont donc des expertises différentes, mais complémentaires, qui fonctionnent aujourd’hui en parfaite harmonie. À travers ce service commun, elles proposent une émission animée par un vendeur ou spécialiste d’une marque, qui part d’un irritant consommateur pour générer des leads via une série d’interactions avec l’audience. Le live commerce prend alors tout son sens.

Grâce à cette offre unique, les deux entreprises vont pouvoir aider les marques à répondre à un triple défi : produire une expérience digitale en live plus engageante, créer un storytelling serviciel et faire du live commerce un canal de distribution rentable.

Voilà et Livewan, l’offre la plus aboutie du marché.