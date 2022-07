Apple a fait savoir dans un communiqué du 15 juillet le lancement d’une toute nouvelle expérience musicale baptisée Apple Music Sessions. À l’instar de Spotify Session, elle consiste à enregistrer des performances en direct depuis les studios Apple Music. Elles sont ensuite mises à disposition des utilisateurs, en format vidéo de haute qualité avec un son paramétré en audio spatial.

Une collection de live pour les adeptes d’Apple Music

Avec Apple Music Sessions, les fans de musiques pourront accéder à des contenus plus immersifs grâce à des prestations d’artistes et interprètes enregistrées en live. Selon la déclaration du géant technologique, ces live sessions se déroulent dans des salles internes d’Apple pour donner lieu à une « collection spéciale de live sur mesure ».

Les abonnés d’Apple Music accéderont aux contenus lus en audio spatial avec ou sans vidéo. Ce format a été introduit en 2020 afin d’offrir aux auditeurs une expérience musicale à 360 degrés. Il permet, en ce sens, d’écouter le son tridimensionnel d’une vidéo via l’orientation de l’appareil (iPhone ou iPad).

Un tremplin pour les artistes du monde entier

Les premières sessions live ont été enregistrées dans les salles d’Apple Music à Nashville. Les artistes prolifiques comme Carrie Underwood ou encore Tenille Townes ont été les premiers à essayer l’expérience en interprétant des chansons country.

« Être en studio avec Apple Music a été une expérience incroyable, et je suis ravie de partager ces versions uniques et épurées de trois chansons que j'aime avec mes fans […] Nous nous sommes beaucoup amusés à réinventer ces grandes chansons visuelles et à les présenter d'une manière différente », commente Underwood.

Apple Music Sessions sera prochainement accessible à d’autres genres musicaux pour révéler plus de talents dans le monde, affirme le communiqué. En 2021, Apple Music avait affirmé être la plateforme qui rémunère le mieux les artistes avec 0.01 dollar par écoute. Grâce aux sessions musicales audio, l’entreprise multinationale cherche à défier la suprématie de Spotify dans l’industrie du Streaming audio.