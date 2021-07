Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre de Facebook, son PDG Mark Zuckerberg a annoncé le prochain lancement de “lunettes intelligentes” en partenariat avec Ray-Ban. Peu d’informations ont encore été communiquées pour ces lunettes qui devraient débarquer dès cette année.

« Si l'on regarde vers l'avenir, la prochaine sortie produit sera le lancement de nos premières lunettes intelligentes Ray-Ban en partenariat avec EssilorLuxottica », a déclaré le PDG de Facebook ce mercredi 28 juillet lors de la conférence sur les résultats trimestriels du groupe. Le produit déjà annoncé en début d’année, devrait être similaire en termes de fonctionnalité aux Spectacles de Snapchat ou aux Echo Frames d'Amazon. Il n’y aura donc pas d’écran intégré ni de réalité augmentée pour le moment mais probablement une caméra intégrée et un micro. D’un point de vue design, “les lunettes maintiendront une forme iconique tout en vous permettant de faire des choses assez intéressantes” a déclaré Mark Zuckerberg. Il ne faut donc pas s’attendre à de grosses folies de ce côté-là.

Le projet qui fait partie du Facebook Reality Labs (FRL), le service dédié à la réalité augmentée du groupe, servira à récolter diverses données avant le lancement d’une paire plus évoluée, le projet Aria, des lunettes en réalité augmentée sur lesquelles la société planche depuis plusieurs années déjà.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy

— Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020