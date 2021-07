Internet regorge de choses passionnantes : articles, images, vidéos, sites, ressources gratuites, les possibilités sont nombreuses. Pour sauvegarder du contenu pertinent, chacun à sa stratégie : créer des dossiers "favoris", utiliser des outils comme Pocket ou bien avoir des dizaines et dizaines d'onglets d'ouverts et les fermer au fur et à mesure des lectures.

Autre outil très pratique : Swipebucket. Cet outil permet de sauvegarder n'importe quoi : screenshots, publicités Facebook, post Instagram, vidéos et autres contenus au même endroit. L'avantage de Swipebucket est que chaque jour des rappels sont envoyés par mail, afin de ne pas se retrouver devant une page et se dire "mais pourquoi j'ai sauvegardé cela". Swipebucket est ainsi une alternative à Evernote, Pocket et autres outils et très pratique pour le quotidien, mais aussi les marketeurs, les rédacteurs etc.

Un outil pratique pour organiser n'importe quel élément sur le web

Swipebucket permet de glisser, sauvegarder et organiser des articles, des recettes et autres contenus au sein d'un seul et unique outil. Tout est sauvegardé et surtout, il est possible de retrouver facilement le contenu sauvegardé, notamment grâce à des dossiers.

Pour sauvegarder un contenu, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône Swipebucket qui s'affiche à côté de l'élément à enregistrer. Avant de l'enregistrer, il est possible d'ajouter des étiquettes, sélectionner la catégorie ou encore écrire des notes, afin d'avoir un contexte pour plus tard.

Des rappels quotidiens sur le contenu sauvegardé

L'outil est collaboratif et permet par exemple d'avoir un espace partagé avec ses proches ou son équipe sur une thématique précise.

Enfin, au quotidien un rappel est envoyé par mail avec les éléments sauvegardés, même ceux sauvegardés il y a quelques temps.

Swipebucket est un outil payant accesible à vie à partir de 59 dollars au lieu de 1068 dollars. En fonction du nombre de personnes dans une équipe ou encore du stockage désiré, plusieurs formules sont proposées allant de 59 à 299 dollars.

