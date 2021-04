Sur le web, il est commun de faire des copier coller, d'enregistrer des documents pour surligner des passages importants. Pour cela, divers outils sont utilisés comme Instapaper, Pocket, Notion etc. Certains vont ouvrir des notes à chaque fois et l'information ne sera pas centralisée. Les informations sont alors mélangées et dispersées un peu partout...

Trove est une extension Chrome gratuite qui permet d'ouvrir une page ou une base de données Notion directement dans le navigateur et ajouter des éléments surlignés, prendre des notes et modifier les propriétés d'une page.

Un clic suffit pour sauvegarder les informations importantes



Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, lorsqu'un passage est mis en évidence, une page Notion s'ouvre directement dans le navigateur. Il est possible d'ajouter un titre, des éléments comme le statut, l'auteur, le lien, d'autres passages mis en évidence, ajouter des notes ... Sur Notion, la note sera disponible parmi les autres éléments déjà créés.

Parmi les cas d'école de Trove on retrouve :

les étudiants, doctorants, qui prennent des notes via le web et surlignent des passages clés. Ils peuvent ainsi prendre des notes dans la page Web et synchroniser cette dernière avec Notion, pour une analyse ultérieure

un aspect collaboratif où plusieurs personnes peuvent être ajoutées à une page dans Notion et ajouter des liens etc

L'extension Trove est gratuite et permet d'optimiser l'utilisation de Notion, avec un outil capable de capturer le contenu en temps réel ! D'autres fonctionnalités vont être développées comme par exemple suggérer une note, sur laquelle les éléments devraient être ajoutées, le support des captures d'écran et bien d'autres.