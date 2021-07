Les illustrations sont importantes pour illustrer une idée, un site, un projet, une application, un blog, un post sur les réseaux sociaux et bien d'autres contenus. Le problème est qu'il existe un grand nombre de sites proposant des illustrations et que parfois, on utilise les mêmes que... la concurrence. Pour faire la différence, de nombreuses ressources sont proposées chaque semaine.

Flexiple, un réseau de freelances développeurs et designers a développé un outil gratuit nommé Scale. Ce dernier propose des illustrations multicolores de haute qualité qui peuvent être personnalisées à l'aide d'échantillons de couleurs prêts à l'emploi ou même de couleurs personnalisées.

Une ressource gratuite avec des illustrations sans attribution



Scale est un outil open-source, entièrement gratuit et ne nécessitant aucune attribution. Chaque illustration proposée a été créée à la main, par les équipes de Flexiple. Enfin, plus de 200 illustrations monochromes sont proposées et 50 illustrations multicolores. Chaque jour, une nouvelle illustration est ajoutée.

L'utilisation de l'outil est simple. Il suffit de regarder les différentes illustrations proposées, trouver celle qui convient (ou bien utiliser la barre de recherche) et ensuite la personnaliser. Des palettes de couleurs sont proposées, avec trois couleurs, mais il est aussi possible de créer sa propre palette.

Ensuite, le genre de l'illustration peut être choisies (homme, femme, ou les deux), il est possible de faire porter un masque aux personnages (ou non).

Les illustrations peuvent être téléchargées au format .svg ou.png. Une ressource pratique pour les entrepreneurs, les startups et plus largement ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens de passer par des professionnels pour obtenir des illustrations uniques.