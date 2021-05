Les outils offrant des illustrations sont nombreux. Iconduck, Vektors, Palms ou encore PixelTrue sont un petit échantillon des options disponibles en ligne. Pour se différencier ou tout simplement pour donner vie à une illustration, il peut être intéressant de l'animer. Sans compétence particulière, il est cependant difficile de le faire.

Avec Storyset, modifier et animer une illustration, devient un véritable jeu d'enfant. Cette plateforme offre un grand nombre d'illustrations aux styles différents. Ces dernières peuvent ensuite être personnalisées : couleur, arrière-plan ... et même animer ! Le plus ? L'outil est gratuit !

Des illustrations pour une application, un site ou encore une landing page

Sur Storyset, des tags sont proposés pour trouver facilement une illustration. On retrouve par exemple : Business, People, 404, Work, Marketing, Food, Covid19 et bien d'autres.

Le fonctionnement de Storyset est très simple. Il suffit de choisir un style d'animations parmi les 5 possibilités offertes. Ensuite, il faut choisir l'animation dans en question dans le bon style. Il est alors possible de modifier les couleurs, masquer les calques inutiles, choisir un arrière-plan ou bien le supprimer. Une fois les modifications terminées, il suffit de télécharger l'illustration au format SVG ou PNG. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le bouton "Animate it" permet comme son nom l'indique d'animer l'illustration. Cette dernière peut alors être exportée au format vidéo HTML, GIF ou MP4.

Storyset présente plusieurs avantages comme le choix du style de l'illustration, une personnalisation de cette dernière et surtout une animation très simple. Un outil pratique pour donner vie à des illustrations sur un site, une présentation...