Le 16 juin 2021, Facebook annonçait le lancement des tests des publicités au sein des jeux en réalité virtuelle (VR) supportés par le casque Oculus. C'est le jeu Blaston (Resolution Games) qui a été choisi pour cette première phase d'expérimentation. Malheureusement pour la firme de Mark Zuckerberg, celle-ci ne s'est pas avérée concluante... Cinq jours seulement après le début des tests, soit ce 21 juin 2021, l'éditeur du jeu a fait machine arrière suite aux grondements de colère de ses joueurs, rapporte la BBC.

Blaston, un jeu de duel en réalité virtuelle, était le premier titre choisi pour tester la diffusion de publicités Facebook au sein des jeux Oculus. Pourtant, l'expérience n'aura pas fait long feu. La communauté du jeu - et plus largement la communauté VR - a très mal accueilli ces tests, et a rapidement fait savoir son mécontentement. Les joueurs reprochent notamment l'apparition de publicités dans un jeu qui est payant (10 dollars), et estiment que celles-ci devraient être réservées aux jeux gratuits.

Un argument qui a été entendu et compris par Resolution Games. Sur le compte Twitter du jeu, l'éditeur a consenti au fait que Blaston "n'était pas le meilleur choix pour ce type de tests publicitaires". C'est pourquoi la société a finalement décidé de reculer, et de mettre fin à la diffusion d'annonces au sein de ce jeu en particulier.

Pour autant, Resolution Games n'en a pas tout à fait fini avec les publicités Facebook au sein de ses titres. Dans un tweet suivant, l'éditeur a évoqué le fait qu'elles pourraient être bientôt diffusées sur Bait!, jeu gratuit sorti en 2019 et qui regrouperait une communauté de 3 millions de joueurs.

To make it clear, we realize that Blaston isn’t the best fit for this type of advertising test. As an alternative, we are looking to see if it is feasible to move this small, temporary test to our free game, Bait! sometime in the future.

