Le lanceur chinois Longue-Marche 2F a quitté la Terre le 17 juin à 9h22 heure locale (3h22 heure de Paris), du centre de lancement spatial de Jiuquan, situé dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine. Dix minutes plus tard, en orbite, la navette Shenzhou-12 avec ses trois passagers, s'est détachée de la fusée et a atteint la station spatiale chinoise.

Les trois taïkonautes, transportés par Shenzhou-12, ont pu rejoindre sans encombre la station, rapporte l’Agence spatiale chinoise des vols spatiaux habités : « L'équipage de Shenzhou-12 est en bonne santé et le lancement est un succès complet ».

Launch Success! #Shenzhou12 crewed spacecraft has been sent to orbit by #CZ2F(#LM2F) rocket. It will dock with #Tiangong space station in just 6 hours. We will keep you posted. Three astronauts will conduct spacewalks at the new space station. HD version: https://t.co/XG03SlXF6Y pic.twitter.com/Vx8QHY7uaL

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 17, 2021