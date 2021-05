À l’occasion de la conférence Google I/O 2021, Mountain View a dévoilé le 18 mai la version bêta de son nouveau système d’exploitation, Android 12. Au programme : une refonte profonde du design d’Android, plus accessible, plus colorée, plus animée, de nouvelles fonctionnalités pour gérer sa vie privée et quelques petites nouveautés supplémentaires.

Le renouveau du design d’Android

C’est une habitude, les conférences comme Google I/O sont propices à tous les superlatifs pour annoncer les nouveautés à venir. Ainsi, pour Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits d’Android et Google Play, Android 12 représente le « plus grand changement de design dans l'histoire d'Android ». De l’histoire c’est à voir, mais il s’agit effectivement de l’un des changements les plus significatifs depuis 2014.

Au centre de ce changement un nouveau système de personnalisation : Material YOU. Il devrait s’appliquer à l’ensemble des produits de Google, matériels, web, applications et Android, pour une unification de l’écosystème de la firme.

Dans le détail, voici les nouveautés à venir :

Fond d’écran et personnalisation du système d’exploitation : Android 12 offre la possibilité de changer automatiquement la couleur du système d’exploitation (écran de notification, écran de verrouillage, indicateur du volume…) selon les couleurs dominantes et complémentaires du fond d’écran de l’utilisateur.

Écran de verrouillage : l’horloge qui apparaît en verrouillant son téléphone osera enfin occuper tout l’espace disponible sur l’écran, elle prendra également la couleur liée au fond d’écran. Les notifications réduiront juste marginalement la place prise par l’horloge.

Interface : les boutons dans leur ensemble vont s’agrandir et occuper plus de place à l’écran. Ils se veulent plus accessibles pour l’utilisateur. Certains pourront néanmoins être frustrés de voir moins d’applications s’afficher. Les notifications occuperont également plus d’espace avec une flèche vers le bas qui permettra de les développer plus facilement.

Animations : c’est l’une des promesses d’Android 12, être plus ludique. Des effets sont ajoutés pour rendre plus visuelles et dynamiques les différentes interactions avec son écran : une vague d’ombres et lumières quand le téléphone est déverrouillé ou branché, les applications se déploient depuis leur icône, des effets de fondus ont été ajoutés en faisant glisser des éléments…

Widget : c’est un peu le parent pauvre d’Android. Délaissé par les applications qui, soit ne l’utilisent pas, soit ne les mettent pas à jour, Google espère changer cela en montrant l’exemple. La firme va proposer des Widgets plus grands, plus colorée, avec la possibilité de changer subtilement de couleur de fond…

Ces ajouts, les animations notamment, peuvent laisser craindre que les performances des téléphones soient trop sollicitées. Que nenni répond Sameer Samat qui affirme que le système rendra les appareils plus rapides, réactifs et plus économes en énergie. Il rapporte que les services du système de base auront un temps d’utilisation du processeur 22% inférieur à la version précédente d’Android. De la même manière, l’utilisation du gros cœur du processeur par le serveur système sera réduite de 15%.

Google s’implique dans la protection de la vie privée de l’utilisateur

Android 12 apporte de nouvelles fonctionnalités pour donner plus de maîtrise, et de connaissance, sur les informations recueillies par les applications. De petits ajouts bienvenus, mais qui peinent à masquer l’absence d’annonce de blocage des cookies tiers à des fins publicitaires comme Apple l’a fait. Interrogé par The Verge sur ce sujet, Sameer Samat laisse entendre que des annonces dans ce sens pourraient venir, « En ce qui concerne Android, nous n'avons rien à annoncer pour le moment, mais nous sommes d'avis que la vie privée et la publicité n'ont pas besoin d'être directement opposées l'une à l'autre. Nous pensons que cela n'est pas sain pour l'écosystème global de l'entreprise. Nous y réfléchissons donc en collaboration avec nos partenaires développeurs et nous vous en dirons plus dans le courant de l'année ». En attendant, Google s’est concentré sur l’exploitation du micro, de la caméra et de la localisation par les applications.

Savoir quand une application utilise le micro et la caméra de l’appareil : le dispositif est simple et bienvenu, dans le coin en haut à droite de l’écran deux petits logos apparaîtront en vert lorsque la caméra et le micro de son téléphone sont activés. Il sera également possible de les désactiver pour toutes les applications. Lorsqu’une application demandera si l’utilisateur souhaite les activer, si ce dernier refuse, l’application se lancera, mais n’aura accès qu’à un écran noir et sans son.

Localisation… À peu près : autre bonne idée d’Android 12, ajouter une alternative lors de l’activation de la localisation du téléphone. Il sera désormais possible de demander une localisation approximative qui empêchera l’application de savoir où l’utilisateur se trouve très précisément.

Tableau de bord de sa confidentialité : une page permettra de consulter un tableau de bord qui indiquera simplement le nombre d’accès aux options de localisation, micro, caméra, au cours des dernières 24h et la chronologie de leur utilisation. Il donnera également la possibilité d’accéder directement aux paramètres de confidentialités des applications.

Android private compute cors : ce système prépare le terrain à l’arrivée d’IA capable d’apprendre automatiquement sur les smartphones. Le traitement audio et linguistique se fera sur l’appareil, isolé du reste du système et du réseau pour éviter toute exploitation de ces données sensibles par un tiers.

Le reste des nouveautés…

Google a révélé une petite liste de nouvelles fonctionnalités plus annexe qui sera accessible avec Android 12.

Une télécommande intégrée : ceux qui possèdent un système Android TV auront la joie de pouvoir transformer leur smartphone en télécommande.

Déverrouillage des voitures par NFC ou UWB : un système de clef numérique, à l’image de CarKey devrait arriver dans l’année sur Android 12, sur certains téléphones seulement, Pixel et Samsung Galaxy. Google a déjà révélé un partenariat avec BMW et Ford pourrait arriver bientôt.

Enfin d’autres fonctions sont attendues, pour aider les personnes malvoyantes à utiliser leur téléphone, des widgets qui permettront de mettre en écran d’accueil les conversations avec ses contacts privilégiés, des captures d’écrans défilant, l’amélioration de la prise en charge des magasins d’applications tiers.

Comme toujours avec les nouvelles versions d’Android, les premiers servis seront les propriétaires du téléphone de Google, Pixel. Pour les autres marques, il faudra prendre son mal en patience, le temps que les fabricants d’Android appliquent leurs versions d’Android 12.