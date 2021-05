Sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, il est commun de voir dans les posts, "plus d'informations dans la bio ou le link in bio". Une formule qui est devenue commune et surtout un moyen pratique pour proposer plusieurs contenus à sa communauté. Les solutions de gestion de liens, sont nombreuses avec parmi les plus populaires, Linktree et Linkin.Bio.

Avec SleekBio, AppSumo vient se placer en concurrent direct de ces solutions. SleekBio est une solution de gestion de liens, qui permet de générer plus de trafic et de clics vers les meilleurs contenus et les produits de son choix.

Une page 100% personnalisée

La configuration de SleekBio est très simple. Il faut insérer son nom, une URL et ajouter un logo. Il faut ensuite gérer les options d'apparence, afin de construire une page en adéquation avec son entreprise.

Ensuite, il est possible d'ajouter à cette page, différents types de contenus : vidéos, produits, lien, article de blog, formulaires ou encore des icônes vers les réseaux sociaux. L'objectif étant de ne jamais avoir à mettre à jour manuellement les liens de bio (notamment sur Instagram). Au niveau du visuel, il est possible de mettre en avant de simple lien ou bien des aperçus du contenu. Un contenu peut d'ailleurs être épinglé en haut du SleekBio et la page peut être réorganisée à tout moment, avec un simple glisser-déposer.

SleekBio propose toute une partie statistiques, afin de voir les résultats au global, mais aussi pour chaque contenu. De plus, le pixel Facebook peut être utilisé pour recibler des audiences Instagram, Facebook et WhatsApp.

Pour profiter d'un accès à vie à SleekBio, il faudra payer 19 dollars au lieu de 108 dollars. Dans cette offre, le tracking du Pixel Facebook est intégré, ainsi qu'une partie analytics complète, mais aussi la possibilité de mettre en avant le meilleur contenu.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.