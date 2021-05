La vidéo est un contenu présentant de nombreux avantages et de plus en plus répandue. Cependant, le problème majeur de la vidéo, est la taille des fichiers. Ces derniers sont souvent très volumineux, notamment lorsque la qualité est haute. Partager une vidéo par mail, ou bien sur les réseaux sociaux peut alors devenir un casse-tête et la vidéo perdra en qualité, car elle sera compressée, pour respecter la taille demandée.

TinyVid est une application gratuite, à télécharger sur Mac ou Windows conçue par Kamua, un outil d'édition vidéo au format vertical. Il est ainsi possible de passer d'un fichier de plusieurs GB à un fichier à quelques MB. L'objectif de Tinyvid est très simple : réduire la taille d'un fichier vidéo. L'inspiration pour TinyVid vient d'une expérience simple : partager des séquences de gameplay sur Discord.

Un outil pour gérer la qualité d'une vidéo en fonction de la taille du fichier



Après avoir choisi le fichier à compresser, il est possible de choisir un extrait précis ou bien la vidéo en entière. Ensuite, il faut définir la taille du fichier cible : Discord 8MB, WhatsApp 64MB ou Discord 100MB. Il est aussi possible de choisir une taille personnalisée ou bien de personnaliser la qualité de la vidéo.

Parmi les fonctionnalités de TinyVid on retrouve la possibilité de rogner la vidéo, afin de garder que les moments essentiels. La qualité de la vidéo peut être prévisualisée avant envoi au format compressé. Cette dernière peut également être gérée manuellement avec une échelle allant de 0 à 100%, en fonction de la qualité souhaitée. Parmi les autres paramètres à personnaliser : la fréquence d'images ou encore la résolution.

Un outil pratique pour les gamers, mais aussi pour tous ceux qui se retrouvent bloqués par les limitations sur les réseaux sociaux et plus largement Internet.