Sur de nombreux réseaux sociaux, la norme est devenue la vidéo à la verticale. Editer et redimensionner des vidéos pour qu’elles soient au bon format des différents réseaux sociaux prend du temps. Ce n’est pas Paul Robert Cary qui dira le contraire, après avoir traité avec ses équipes, plus de 100 000 vidéos pour le compte de l’Oréal. C’est d’ailleurs grâce à cette expérience en marque blanche qu’est né Kamua.

Kamua est un outil d’édition vidéo pour les réseaux sociaux disponible dans le navigateur. Grâce à l’intelligence artificielle, l’outil permet de redimensionner, recadrer, couper, sous-titrer des vidéos à la verticale, en format carré pour TikTok, Instagram, Snapchat et bien d’autres. Tout cela est possible grâce à l’intelligence intelligence artificielle. De plus, des GIFs vidéo de haute qualité peuvent également être créés.

Automatiser des tâches difficiles et ennuyeuses



Kamua permet certes d’éditer des vidéos une par une, mais la force de l’outil réside dans l’intelligence artificielle d’automatisation. Cette dernière redimensionne et recadre les vidéos intelligemment en fonction des parties les plus intéressantes ou les plus pertinentes. Les sous-titres sont ajoutés automatiquement et s’adaptent au format d’image nécessaire. Pour les sous-titres, la taille, le positionnement et leur lisibilité peuvent être ajustées. Les sous-titres automatisés sont disponibles en 60 langues.

Bel avantage de l’outil, avec la fonctionnalité AutoCrop les vidéos au format YouTube sont automatiquement redimensionner pour TikTok par exemple.

Kamua se différencie d’autres outils d’édition vidéo, car il est basé sur le navigateur et le cloud. Il est ainsi possible de travailler plus vite et surtout, aucune expérience ou connaissance en montage vidéo n’est nécessaire.

Kamua est un outil freemium. Pour ceux qui souhaitent découvrir l’outil, une version gratuite est disponible. Ensuite, trois offres payantes sont disponibles supportant les vidéos en 4K, offrant un stockage illimité et proposant des vidéos sans watermark.