Semaine après semaine, Google continue d’améliorer l’accessibilité et les fonctionnalités de son navigateur Google Chrome. Le géant du web a par exemple implanté récemment les sous-titres instantanés sur les contenus audio et vidéo et facilité la gestion des profils d’utilisateurs. La firme de Mountain View n’en a toutefois pas encore fini avec les nouveautés. Dans un billet de blog publié le 15 avril, Google a en effet annoncé l’arrivée d’une méthode innovante permettant de partager des zones sélectionnées sur une page web.

Google Chrome réinvente le partage de lien

Que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, le partage de page web est devenu très fréquent. Cependant, il arrive que nous envoyions un lien seulement pour montrer une information précise présente dans un article. De ce fait, notre interlocuteur mettra quelques minutes à faire défiler la page web afin de trouver un élément précis. Afin de remédier à ce problème, Google a décidé de permettre aux utilisateurs de partager un lien ramenant directement sur un élément spécifique d’une page web.

Le fonctionnement de cette nouveauté Google Chrome est très simple. Dans un premier temps, rendez-vous sur une page web et sélectionnez la partie de texte à partager. Après cela, effectuez un clic droit et sélectionnez l’option « Créer un lien » ou « Créer le lien vers le texte en surbrillance ». Et voilà, il ne vous reste désormais plus qu’à partager le lien dans une conversation ou à travers un mail par exemple. Lorsque votre interlocuteur ouvrira le lien, celui-ci sera directement redirigé vers le texte que vous aviez sélectionné.

Précédemment, la fonctionnalité existait à travers une extension mise en place par Google du nom de Link to Text Fragment. Désormais, celle-ci est directement intégrée au navigateur grâce à la mise à jour Chrome 90. Cependant, le déploiement de cette nouveauté se fera progressivement chez l’ensemble des utilisateurs. Il est ainsi possible qu’elle ne soit pas encore disponible pour vous. Si vous n’êtes pas très patient et que vous souhaitez déjà vous essayer à cette fonctionnalité, entrez cette adresse dans votre barre d'adresse chrome://flags/#copy-link-to-textéchel afin de l’activer manuellement.