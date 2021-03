Live Caption fait (enfin) son arrivée sur Google Chrome, a annoncé la firme de Mountain View sur son blog. Visant à offrir une meilleure accessibilité du web aux internautes sourds et malentendants, cette fonctionnalité a pour mission de sous-titrer de façon instantanée et automatique, les contenus vidéo et audio présents sur Internet.

Live Caption étend son champ d’action à Google Chrome

À son lancement en 2019, Live Caption avait pour seul champ d’action les smartphones Pixel. S’étendant à certains autres modèles de smartphones Android par la suite, la fonctionnalité demeurait aux abonnés absents sur tous les autres appareils, et notamment sur les ordinateurs fixes.

Un manquement désormais corrigé, puisque la firme de Mountain View a décidé de rendre Live Caption fonctionnelle directement sur Chrome. Ainsi, et dès à présent, chaque utilisateur du navigateur appartenant à Google pourra profiter des sous-titres automatiques et instantanés, qu’il soit sur PC, Mac, ou ChromeBook. Notons tout de même que pour l’heure, Live Caption ne prend en compte que l’anglais.

Sur son blog, Google précise : « Grâce à Live Caption sur Chrome, vous pouvez générer automatiquement des sous-titres en temps réel pour les médias intégrant des pistes audio sur votre navigateur. Cette fonctionnalité fonctionne sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo, les podcasts et les contenus radio, les vidéothèques personnelles (telles que Google Photos), les lecteurs vidéo intégrés et la plupart des services de chat audio ou vidéo sur le web ».

Si vous souhaitez activer Live Caption, voici la marche à suivre : rendez-vous dans les paramètres de votre navigateur Google Chrome, puis cliquez sur « Paramètres avancés », et enfin sur l’onglet « Accessibilité ». Là, vous trouverez une option « Sous-titres instantanés » qu’il vous suffira d’activer.

L’accessibilité au coeur des préoccupations des géants technologiques

Ces dernières années, Google a multiplié les fonctionnalités pour rendre le web et les outils numériques plus accessibles aux personnes vivant avec un handicap. À la fin de l’année 2020, la firme de Mountain View a notamment présenté Look To Speak, une application permettant aux personnes souffrant d’un trouble de la parole de s’exprimer avec leurs yeux. En 2019, c’est l’outil Google Maps qui intégrait un « guidage vocal détaillé » pour faciliter les déplacements des malvoyants et aveugles.

Fort heureusement, Google n’est pas la seule entreprise à s’inquiéter d’offrir une meilleure accessibilité de ses outils. Récemment, on a appris que le réseau social Instagram travaillait, lui aussi, sur une fonctionnalité de sous-titrage automatique pour son format Story. De son côté, Facebook a travaillé à améliorer son IA de description d’images destinée aux utilisateurs malvoyants.

De la même façon, Microsoft a annoncé que ses jeux Xbox et PC seront bientôt testés pour permettre une meilleure accessibilité, et a développé en 2020, un appareil basé sur l’HoloLens qui permet aux personnes malvoyantes ou aveugles de mieux appréhender le monde qui les entoure.