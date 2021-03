Depuis 2011, Google Chrome propose à ses utilisateurs de créer des profils afin de partager un même appareil, ou retrouver ses données sur un autre. La fonctionnalité permet ainsi de séparer les informations de navigations entre chaque compte (historique, favoris, extensions…). Dans la dernière mise à jour du navigateur internet parue le 2 mars 2021, Google s’est employé à améliorer l’expérience de ce système en facilitant le changement et l’identification de l’utilisateur.

Chrome va permettre d’identifier facilement les profils utilisés

Un même appareil peut aujourd’hui avoir plusieurs profils différents dans Google Chrome. Malgré une expérience personnalisée pour chacun, il est parfois difficile de s’y retrouver entre chaque utilisateur. Pour remédier à ce problème, Google a introduit plusieurs fonctionnalités permettant d’identifier facilement les profils sur son navigateur internet grâce à la mise à jour 89 de Chrome.

Tout d’abord, ce nouveau système permet à chaque profil d’avoir un thème distinct avec sa propre couleur et son arrière-plan. Les signets sont aussi réorganisés en fonction de chaque utilisateur. Les deux éléments permettent ainsi de voir en un coup d’œil si le profil en cours d’utilisation est bien le vôtre. En plus de cette personnalisation visuelle, le navigateur internet obligera désormais les utilisateurs à sélectionner un profil après chaque redémarrage. Google précise que les données enregistrées sur les profils seront directement synchronisées avec l’ensemble des appareils afin de permettre aux utilisateurs de retrouver l’ensemble de leurs données personnelles.

« Nous espérons que la nouvelle expérience des profils sur Chrome vous apportera plus de structure et de simplicité, et vous aidera à mieux séparer le travail de vos activités personnelles pour chacun des membres de votre famille », souligne le billet de blog posté par Google France afin de présenter ces nouveautés.

D’autres nouvelles fonctionnalités avec Chrome 89

Outre une gestion des profils améliorée, la dernière mise à jour apporte notamment une nouvelle fonctionnalité jusque-là réservée aux utilisateurs de Chrome sur iOS : la liste de lecture. « Vous pouvez désormais ajouter tous les articles que vous souhaitez lire plus tard à votre liste de lecture », explique Google.

Les personnes ouvrant des dizaines de pages internet chaque jour seront aussi ravies d’apprendre l’arrivée d’une fonction de recherche dans les onglets ouverts. Une icône en forme de flèche à droite de la barre d’onglet permettra ainsi aux utilisateurs d’écrire quelques lettres ou mots afin d’identifier rapidement l’onglet désiré.

La nouvelle gestion des profils et la liste de lecture seront déployées progressivement au cours des prochaines semaines chez l’ensemble des utilisateurs.