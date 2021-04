Pour lancer un nouveau projet, avoir une base est toujours intéressant, notamment au moment de la phase de conception et de prototypage ! De nombreux outils ou kits gratuits ont d'ailleurs déjà été présentés à l'image de Deca UI Kit, Volt et bien d'autres !

Avec Bloo, Vijay Verma à l'origine du projet et Design chef chez Zomato propose un kit open source gratuit dédié à la conception et au prototypage avec plus de 250 blocs de construction, supportant le dark mode et 150 templates d'écran, prêts à l'emploi.

Il a passé 2 mois de travail de nuit sur le projet, mais cela en valait la peine ! Par ailleurs, cette large bibliothèque supporte toutes les dernières fonctionnalités de Figma, Sketch et Adobe XD. Les composants sont d'ailleurs entièrement personnalisables.

Un kit complet avec de nombreuses ressources

Le nom Bloo vient des nuances de couleur bleue et 2 couleurs natives : bleu foncé et blanc.

Ce kit UI gratuit comprend :

une grande collection de blocs de construction pour concevoir une solution

les 250 composants prenant en charge le dark mode

les détails de base pour rendre le wireframe simple

une facilité à créer de nouveaux composants avec les éléments primitifs existants

150 templates d'écran prêts à être utilisés

des icônes de base

un organigramme pour débuter

L'avantage de Bloo est qu'il est sous licence CC0, cela veut dire qu'il peut être utilisé dans un but commercial ou personnel, sans avoir à créditer ou besoin de licence.

Un mode nuit est même disponible sur le site. Il suffit de switcher le petit bouton avec une lune, situé en haut à gauche pour l'activer ou passer au mode traditionnel.