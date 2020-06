Créer des maquettes, des prototypes pour une application nécessite parfois des compétences techniques. Par ailleurs, lorsque l’on travaille sur des outils comme Sketch, obtenir des retours en temps réel de collaborateurs est impossible, sauf si ces derniers passent un à un derrière l’écran et donnent leurs remarques.

Partager facilement les prototypes

Pour faciliter le prototypage, il existe divers outils, comme Montage, Artboard Studio ou encore Framer. Ce dernier entièrement gratuit et NO CODE, récemment mis en avant sur Product Hunt, permet la création de maquettes interactives, sans code et surtout rend le prototypage collaboratif ! Framer est une application desktop, qui est depuis quelques semaines disponible sur le web.



La création de maquettes se fait de manière très simple. Les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter divers effets, des interactions, des composants comme des boutons, des images, des GIFs, tous personnalisables.

Gros avantage de l’outil, la possibilité de commenter et d’épingler les commentaires, et de retrouver les commentaires au sein d’un même fil de discussion afin de facilement modifier les éléments à changer. Il suffit de partager un simple lien, pour obtenir les retours de chacun. Framer permet ainsi aux équipes de collaborer, facilement au sein d’un outil unique.

Framer permet également d’importer des éléments de Sketch, Figma. Pratique pour les designers qui commencent à travailler sur Figma et souhaitent poursuivre au sein de Framer.

Framer est accessible gratuitement à tous. Il existe également plusieurs formules payantes, permettant de profiter d’options supplémentaires et par exemple créer un nombre de projets illimité ou encore ajouter un nombre illimité d’éditeurs. L’offre Starter revient à 11 euros/mois et par éditeur. La formule Pro à 19 euros par mois/éditeur, permet de profiter de l’application Desktop Frame, l’édition hors ligne ou encore un d’avoir un accès local aux fichiers. Il existe également une offre Custom pour les entreprises avec plus de 20 utilisateurs.