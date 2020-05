De nos jours, toutes les entreprises ont besoin de mockups. Pour réaliser de belles présentations, présenter un produit à un client ou encore expliquer facilement à des clients comment fonctionne une application, le mockup est un support très pratique. Créer des mockups ne doit pas être un casse-tête et encore moins lorsque ces derniers doivent être animés.

Des maquettes à créer directement en ligne !

Pour créer des mockups vidéo et GIF d’applications ou de solutions, des outils comme Mokup Frames ou encore ScreenCub peuvent se révéler utiles. Quand est-il alors s’agissant d’une mise en valeur d’un produit ?

Artboard Studio est un outil en ligne pouvant être utilisé par des freelances, des agences, des graphistes, des UI/UX pour “habiller” une offre… C’est un peu comme utiliser After Effects, sans avoir à utiliser After Effects.

Une fois sur Artboard Studio, il est possible de créer un mockup from scratch ou de choisir parmi les templates proposés. Il en existe plus de 800 : des templates premium, des templates gratuits et à présent des templates animés.

En effet, l’outil se dote à présent d’une fonction animation, permettant de rendre “live” les mockups. Tous les éléments peuvent ainsi être animés facilement. Il est également possible d’importer des GIFs, des vidéos… En un clic, il est possible d’ajouter des effets à n’importe lequel de vos éléments afin de personnaliser au maximum le rendu.

Les résultats peuvent ensuite être importés au format MP4, MOV, GIF ou WEBM. Il est également possible de partager vos mockups directement au sein d’outils comme MailChimp, Google Drive, WordPress, sans avoir à les télécharger.

Un outil à utiliser gratuitement !

Artboard Studio peut être utilisé gratuitement, sans avoir à entrer vos informations bancaires. La formule gratuite à vie, permet cependant d’avoir uniquement accès aux contenus et templates gratuits. Il existe ensuite deux offres payantes. Une à 12 dollars par mois, donnant accès aux templates gratuits et premium, d’enregistrer différentes versions d’un même projet ou encore d’inclure des éléments de branding sur toutes les créations. Team Plan à 60 dollars par mois offre les mêmes avantages que le Plan Professionnel à 12 dollars, ainsi qu’un environnement collaboratif, pour facilement travailler à plusieurs.