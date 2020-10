Pour présenter une application, une nouvelle fonctionnalité ou encore lancer une application, la phase de prototypage est incontournable. Seulement tout le monde ne sait pas réaliser un prototype, en un claquement de doigt. Il existe sur le marché plusieurs outils qui facilite cette étape et permettent notamment de créer des prototypes sans avoir à coder.

C’est notamment le cas de Volt. Ce site offre 11 prototypes gratuits et à personnaliser, avec 30 interactions pré-construites. Volt est proposé par l’équipe de Framer, un outil gratuit et no-code pour créer des prototypes. Grâce à Volt, l’objectif étant d’apprendre à créer des « flux familiers et des expériences de produits avec des composants, des outils interactifs et des transitions sans code« . Une ressource pédagogique, qui permet de se faire la main facilement !

Apprendre les bases du prototypage

Pour chaque prototype, il est possible de les prévisualiser, afin d’en comprendre le fonctionnement, avant de les dupliquer pour les modifier. 11 tutoriels vidéo sont également disponibles pour comprendre les différentes étapes de construction de ces derniers et être en mesure de les reproduire facilement. Parmi les prototypes proposés, on retrouve par exemple une page de connexion avec différents champs à remplir avec une transition, un onboarding video, une timeline photo, des stories videos, l’archivage de message via un swipe à gauche et bien d’autres !

Pour modifier les prototypes utilisés dans Volt, il suffit de les ouvrir au sein de Framer. La plateforme présente de nombreux avantages comme la création de maquettes interactives et de manière collaborative.

Volt est 100% gratuit et permet d’apprendre à réaliser des prototypes très simplement. Les tutoriels sont un support intéressant pour comprendre étape par étape la réalisation et ensuite personnaliser les prototypes en fonction de besoins spécifiques.